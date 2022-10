24 Ottobre 2022 14:54

Reggio Calabria, incidente sulla SS106 a Pellaro: coinvolte 3 auto

Un brutto incidente stradale si è verificato poco fa sulla SS106 a Reggio Calabria e precisamente alla rotonda di Pellaro, nella periferia sud della città. Nel sinistro sono stati coinvolti 3 veicoli, uno dei quali è finito fuori carreggiata ed è rimasto in bilico tra il marciapiede e i giardini sottostanti. Per fortuna non ci sono stati feriti ma solo paura e qualche disagio al traffico. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Reggio Calabria.