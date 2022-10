Reggio Calabria: inaugurazione dell’anno scolastico al plesso dell’IC MOSCATO di Oliveto

29 Ottobre 2022 11:39

Reggio Calabria: dopo la celebrazione eucaristica c’è stata la benedizione del Parroco Sac. Yves Pascal Nyemb

Oliveto, plesso dell’ IC MOSCATO, ha inaugurato il nuovo anno scolastico nel giardino della scuola per l’occasione coloratissimo e gremito di bambini e genitori.

Dopo la celebrazione eucaristica, la benedizione del Parroco Sac. Yves Pascal Nyemb.

A seguire il saluto e il ringraziamento del Dirigente Scolastico Ing. Antonino Giuseppe Ubaldini alle forze dell’ordine presenti con il Maresciallo Giuseppe Londra, ai docenti, ai genitori, a tutto il personale della scuola e, in particolare, ai più piccoli che sono “i pennarelli colorati della vita” e che hanno contribuito alla realizzazione di questa giornata piena di entusiamo.

Nell’augurare a tutti un buon anno scolastico, il DS Ing. Ubaldini ha ribadito l’importanza della scuola dove “insieme a quelle conoscenze e principi etici che formano la personalità e ne orientano le scelte, si impara la grande lezione della vita, della scuola che deve lavorare in sinergia con le famiglie, le istituzioni civili e quelle ecclesiali per costruire rete di solidarietà e inclusione, della scuola che promuova talenti, nel senso di far scoprire a ciascuno il proprio e dove si possa sperimentare la vera gioia del cuore cioè quella che nasce dal dono di sé agli altri”.

Con una breve cerimonia finale, l’ins. Maria Teresa Lo Bianco ha consegnato i certificati Cambridge agli alunni di Oliveto che hanno brillantemente frequentato il corso mentre l’ins. Nadia Galluzzo ha presentato le attività svolte con il progetto Erasmus Plus Local History.