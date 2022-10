Reggio Calabria, inaugurata a Palazzo Alvaro la mostra commemorativa del maestro Piero Gangemi

8 Ottobre 2022 09:33

Reggio Calabria, la fondazione Mediterranea e la memoria di Piero Gangemi

Coordinata dal dott. Vincenzo Vitale, presidente della Fondazione Mediterranea, e dalla figlia del Maestro Piero Gangemi, dott.ssa Laura, si è svolta nella Sala Gilda Trisolini di Palazzo Alvaro la cerimonia di inaugurazione di una mostra commemorativa che sintetizza il percorso artistico-pittorico del Nostro, che non fu solo pittore ma anche musicologo, cantante baritono, attore e poeta. Esponente di spicco della cultura cittadina della Reggio “bella e gentile” del secondo dopoguerra, Piero Gangemi, scomparso il 13 aprile del 2013, genio eclettico e proteiforme, ha lasciato un significativo segno del suo estro pittorico in molti palazzi istituzionali e case private che, grazie alla sua generosità, possono ora vantare la presenza delle sue opere e, da non sottovalutare come arte minore, anche della sua verve caricaturistica.

Con l’attiva e sentita partecipazione dell’assessore alla cultura della Città metropolitana, Filippo Quartuccio, che ha portato i saluti anche dell’Amministrazione comunale, il meeting culturale ha registrato la proficua presenza del dott. Eduardo lamberti Castronuovo, direttore di ReggioTV, che ha anticipato una serie di eventi a memoria del Maestro che saranno organizzati dalla sua emittente televisiva nell’aprile del 2023 in occasione del decennale della scomparsa. Da segnalare che, sempre per prossimo anno, si è registrata la disponibilità dell’Amministrazione metropolitana di collaborare a un progetto di Fondazione, proposto dal Vincenzo Vitale a nome della Fondazione Mediterranea, che dovrebbe raccogliere tutte le opere del Maestro, oggi in proprietà e disponibilità della figlia Laura Gangemi e che verrebbero donate all’istituenda Fondazione. Nelle intenzioni dei proponenti, si dovrebbe così creare una sorta di centro culturale che, in memoria di Piero, diventerebbe una fucina per nuovi emergenti talenti artistici cittadini.

Nel corso della manifestazione, inframezzati da brani poetici del Maestro recitati da Antonino Palmenta, si sono avuti numerosi interventi preordinati: Antonino Monorchio, presidente del Comitato scientifico della Fondazione Mediterranea; Pino Bova, presidente del Rhegium Julii; Franco Arillotta, presidente dell’associazione Amici del Museo; Marco Gangemi, presidente del Centro Colocrisi; Natina Cristiano Ippolito, presidente del Lions Club Reggio Calabria Host; Carmen Lucisano, presidente del Rotary Club Reggio Calabria est; Monica Falcomatà, presidente della Fidapa Club di Reggio Calabria; Giuseppe Livoti, presidente dell’associazione Le Muse. Ha concluso un sentito ricordo del padre da parte di Laura Gangemi, che ha infine “tagliato il nastro” della mostra, ospitata nel salone espositivo al piano terra di Palazzo Alvaro e visitabile per tutto il mese di ottobre.