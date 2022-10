Reggio Calabria, il Granillo nel degrado: “urgono interventi” | FOTO

8 Ottobre 2022 23:38

Reggio Calabria, il Granillo nel degrado: “diversi calcinacci si trovano in diversi punti delle scalinate dello stadio “Oreste Granillo” e nel percorso che porta ai tre Settori dello stesso”

Nel giorno della vittoria della Reggina nel derby con il Cosenza con il mantenimento della testa della classifica di Serie B, arriva la segnalazione da parte di un tifoso sullo stato di conservazione dello Stadio “Oreste Granillo” “fortemente influenzato –sottolinea– sia dal materiale utilizzato (cemento armato) e dall’esposizione agli agenti atmosferici, nonostante la sua realizzazione risalente al periodo della storica promozione in Serie A. Eppure – rimarca il tifoso- si registra il costo dell’abbonamento pari a 150 euro in curva che rapportato ad altri impianti (vedi il “Benito Stirpe” 90 euro), oppure il “Ferraris” di Genova stesso prezzo di quello della Reggina. Ma le strutture che ospitano il Frosinone ed il Genoa si presume che non riscontrino gli acciacchi di quello che ospita la squadra della nostra Città. Per quanto riguarda la Curva Nord si assiste (come da documentazione fotografica) ad un processo di degrado dovuto anche a fenomeni di corrosione, dovuti sia alla salsedine che alle infiltrazioni di acqua meteorica ed alle situazioni climatiche. Ci si chiede se sono state effettuate degli interventi, nel corso degli anni, ad esempio all’ impermeabilizzazione delle strutture”, evidenza il tifoso.

“Diversi calcinacci si trovano in diversi punti delle scalinate dello stadio “Oreste Granillo” e nel percorso che porta ai tre Settori dello stesso. Chi di competenza valuti una seria bonifica ed a interventi di miglioramento all’indice di vulnerabilità dei singoli blocchi strutturali”, conclude il tifoso.