Reggio Calabria, al via “Epicurè i miti del gusto”. Tramontana e Destefano: “valorizzare i prodotto del territorio” | INTERVISTE

28 Ottobre 2022 22:12

Ha preso il via questa sera presso la tensostruttura sulla Via Marina bassa in prossimità della Stazione Lido, l’evento “Epicurè i miti del gusto”, promossa dalla Camera di commercio di Reggio Calabria ed inserita nel programma degli eventi celebrativi di Bronzi50, realizzata con il patrocinio del Comune e del Museo Archeologico Nazionale ed in collaborazione con le Associazioni APAR, Conpait e Confesercenti. La manifestazione “Epicurè”, nelle parole del Presidente della Camera Antonino Tramontana, rappresenta “un ulteriore tassello nelle numerose attività che la Camera ha realizzato per celebrare Bronzi50. Questo evento si snoderà per tre fine settimana dove cercheremo di esaltare i prodotti del nostro territorio attraverso vini, gastronomia, pasticceria e gelateria per raccontare le nostre eccellenze”.

L’evento “Le tradizioni golose” curato da Conpait animerà il primo fine settimana, da oggi 28 a domenica 30 ottobre. Un evento che, come ha spiegato Davide Destefano di Conpait, si snoderà “attraverso laboratori e convegni con protagonisti il gelato ed il bergamotto, e non mancheranno le degustazioni anche di altri prodotti tipici e della pasticceria”. “Il pasticcere moderno? Deve puntare sulla formazione e sui prodotti del territorio”, conclude.