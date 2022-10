18 Ottobre 2022 23:06

Reggio Calabria: domani disservizi idrici nella zona Sud della città per consentire la sostituzione di tre grosse saracinesche

“Domani mattina la chiusura dell’acqua nella zona Sud di Reggio Calabria per consentire la sostituzione di tre grosse saracinesche all’altezza del Bar San Francesco. Operazione necessaria e fondamentale in quanto le stesse sono guaste e rendono più difficoltosa la distribuzione dell’acqua in zona. Stasera organizzatevi per raccogliere l’acqua per domani”. E’ quanto comunica il Consigliere Comunale, Francesco Barreca.

“Il lavoro è complesso e delicato, tutto ciò è necessario ed indifferibili. Ci scusiamo per il disagio”, conclude Barreca.