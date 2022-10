Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino: “a distanza di 5 mesi aumentato il rischio igienico-sanitario nel Rione G” | FOTO

23 Ottobre 2022 20:58

Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino: “a distanza di 5 mesi nel Rione G la situazione non sembra migliorata anzi addirittura peggiorata, è aumentato il rischio igienico-sanitario dovuto alle micro discariche”

Nuova denuncia da parte di un cittadino di Reggio Calabria a causa del degrado e dell’incuria nel Rione G. Dopo l’ultima segnalazione sul rischio igienico sanitario del Rione G “a distanza di 5 mesi – afferma il cittadino- la situazione non sembra migliorata anzi addirittura peggiorata, è aumentato il rischio igienico-sanitario dovuto alle micro discariche, i cui liquami decomposti vengono diffusi in tutto il quartiere, nelle giornate calde il loro “profumo ” è ancora più accentuato. I ruderi “discarica” ormai sono diventati un bel numero e il rischio incendio è quasi imminente. Nulla di ciò segnalato dall’articolo precedente è stato risolto. Dobbiamo aspettare che scoppi qualche incendio è che i fumi creino danni irreparabili a qualche signora anziana che vive ne quartiere?”

“Considerato il fatto che i mezzi di soccorso non possono neanche accedere al Rione per via delle macchine giustamente parcheggiate dai residenti, che cosa si aspetta a demolire i ruderi pieni di spazzatura e creare uno spazio per far accedere i mezzi di soccorso e far parcheggiare le macchine al di fuori della strada principale ? Come mai se è vero che l’autorità di igiene pubblica ha decretato un’ emergenza igienico-sanitario indifferibile non si interviene?”, conclude il cittadino.