Reggio Calabria, crolla cartellone pubblicitario a Botteghelle: “dopo mesi nessuno lo ha rimosso” | FOTO

14 Ottobre 2022 10:26

Reggio Calabria, crolla cartellone pubblicitario a Botteghelle: “vi è un disinteresse generale delle istituzioni”

E’ crollato mesi fa, nel piazzale Botteghelle a Reggio Calabria, un pannello pubblicitario di enormi dimensioni e, come denunciato da un cittadino che lì vi abita, nessuno ancora ha provveduto a rimuoverlo. “Premesso il disinteresse generale istituzionale – rimarca- va segnalato che si è rischiato davvero di assistere ad una strage considerato che il piazzale in questione è area mercatale di venerdì, mentre quando gioca la Reggina in casa rappresenta una grande zona parcheggio”, conclude.