Reggio Calabria, buche in via Botteghelle. Un cittadino indignato: “interverranno solo dopo qualcosa di grave?” | FOTO

2 Ottobre 2022 14:32

Segnalata la presenza di numerose buche in via Botteghelle a Reggio Calabria: deve succedere qualcosa di grave prima che qualcuno prenda provvedimenti?

“Numerose buche in via Botteghelle, luogo dove ogni venerdì viene svolto il mercato“. Inizia così la segnalazione di un cittadino indignato, effettuata presso la redazione di StrettoWeb, in merito alle condizioni del manto stradale di via Botteghelle. Dando uno sguardo alla gallery presente nel nostro articolo si nota subito “l’effetto groviera” che rende la strada pericolosa al transito per pedoni e mezzi.

Voragini di diverse dimensioni, alcune delle quali finiscono anche per riempirsi di acqua. Una situazione finita sotto gli occhi dei cittadini, ma non dell’Amministrazione, nonostante le ripetute segnalazioni. La chiosa finale del cittadino mostra un’amara supposizione: “aspettiamo che succeda qualcosa di brutto prima di intervenire?“.