Reggio Calabria, splendida serata all’insegna dell’alta moda con “Belli come… Bronzi” | FOTO

11 Ottobre 2022 17:59

Grande successo per la serata svoltasi presso la sala Flambè dell’Oasi Village

“Un altro elegante e raffinato evento ideato e coordinato, da una triade vincente composta da Angela Trunfio organizzatrice dell’evento, Mariangela Zaccuri presentatrice e Kaori Mariangela direttore artistico. Una sapiente combinata di Moda, Poesia e Arte progettata per celebrare il 50° del ritrovamento dei Bronzi di Riace. In una Sala Flambè gremita di pubblico, la splendida Mariangela Zaccuri, ha magistralmente condotto lo spettacolo regalando ai presenti coinvolgenti momenti di straordinaria bellezza ed eleganza”. È quanto si legge nel comunicato stampa inviato dall’organizzazione dell’evento “Belli come… Bronzi“.

“Una serata all’insegna dell’Alta Moda, con il prezioso dèfilè di gioielli del noto marchio “Magna Grecia Gioielli” e la presentazione dalla nuova collezione autunno/ inverno di “Federica Perlablue”. – si legge ancora nel comunicato – Ad arricchire lo spazio dedicato alla moda numerosi baby model, modelli New generation, Miss e Mister e Lady che hanno conquistato il pubblico con la loro passerella. Graditissima in sala, la presenza del Consigliere Comunale Avv. Mario Cardia: “una splendida serata dedicata all’arte e alla cultura, grazie a chi ha realizzato tutto questo ed a tutte le realtà associative che insieme hanno realizzato questo grande evento”.

L’attesissimo momento culturale con la partecipazione straordinaria dell ‘ Associazione Nazionale “ Auser” e “Arte in Movimento” ha reso questo evento di alto valore sotto tutti gli aspetti. Una giuria d’eccezione composta da Caterina Capponi insegnante di lettere e filosofia, Arianna De Paola architetto e insegnante di Storia dell’Arte, Manuela Mangiola laureata “Accademia di belle Arti” e Gina Raglianti presidente Auser hanno valutato numerose opere di Poesia, Pittura e scultura. A vincere il premio poesia, la poetessa Maria Tortora con “ Dina e i bronzi” , il premio pittura è stato assegnato a Gianluca Violante con l’opera “Epoca narrata” e per la scultura a Domenico Romeo con l’opera “Bronzi”.

Numerosi i poeti e gli artisti partecipanti tra cui i poeti Gennaro Falcone, Rocco Nassi, Macheda Antonella, Rosanna Marcelli, Sergi Giuseppe, Luigi Barberio, Teresa Celestino, Antonio Cotroneo Alessia Cuzzocrea e fuori concorso Angela Trunfio; gli artisti Treccosti Simona, Carolina Malacrinò, Rosa Lia Amore, Domenica Cosoleto, Pino Iaria, Nicola Oriente, Alfonso Naimo, Daniele Chiovaro e Gianluca Violante. Straordinaria anche la presenza dei cantanti Elena Caroleo e Lorenzo Nardo che con i loro brani hanno estasiato il pubblico”.

L’organizzazione rivolge infine “un ringraziamento per la fiducia accordataci va ai nostri brand commerciali Magna Grecia Gioielli, Federica Perlablue , Pedullà Calzature, Pitasi bomboniere e articoli da regalo, Viavai paninoteca, Agenzia Funebre Lillo Ferraro, Ferramenta Caracciolo, Mascotte in festa. E naturalmente al GAR (gruppo Acconciatori Reggini), per avere abilmente acconciato le nostre modelle e ancora al fotografo ufficiale ed al service. Naturalmente tante nuove iniziative vi aspettano, non perdetevi i nostri prossimi appuntamenti“.