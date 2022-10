Reggio Calabria, è il 23 ottobre ma sembra estate: a Scilla c’è chi ne approfitta per un bel bagno | FOTO

23 Ottobre 2022 16:27

Sole, caldo e tanta voglia di farsi un bel bagno a mare: a Scilla c’è chi non resiste al richiamo della spiaggia e approfitta del clima estivo per concedersi un tuffo fuori stagione

Siamo al 23 ottobre, ma di maniche lunghe e primi freddi a Reggio Calabria non c’è neanche l’ombra! In compenso, sole e caldo fanno venire voglia di un’estate che sembra non essersene mai realmente andata in riva allo Stretto.

Con la complicità del weekend, molti reggini non sono riusciti a resistere al richiamo del mare e hanno deciso di riprendere costume e telo per fare una capatina in spiaggia. Un bel tuffo fuori stagione a Scilla è sempre l’ideale per passare una giornata in relax, poterlo fare anche ad ottobre è quasi un privilegio!