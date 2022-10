Reggio Calabria, 500 monopattini in città: “godiamoceli, qualcuno si sbuccerà le ginocchia ma non sarà grave” | FOTO e VIDEO

7 Ottobre 2022 13:15

Reggio Calabria, l’Amministrazione Comunale lancia il nuovo servizio di mobilità con i monopattini. Le parole di Brunetti e Battaglia nella conferenza stampa di presentazioni

E’ stato presentato questa mattina presso Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, lo Sharing Free Floating: servizio di mobilità urbana sostenibile realizzato con monopattini elettrici disponibili sul territorio comunale. Il servizio è attivo già da stamattina dopo che nellla notte sono stati distribuiti in vari punti della città ben 500 monopattini come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo.

All’incontro di presentazione hanno partecipato l’Assessore alla Mobilità e ai Trasporti Mimmo Battaglia, l’Assessore alla Sicurezza e alla Polizia Municipale Giuggi Palmenta, il sindaco ff Paolo Brunetti ed i rappresentanti delle società Bird Riders Italy e Bit Mobility, aggiudicatarie del servizio.

Il servizio è a noleggio e per usare i monopattini bisognerà scaricare l’APP, collegare la carta di credito per un costo base di 20 centesimi al minuto, rispettando tutte le istruzioni indicate nell’APP per quanto riguarda i punti in cui poter lasciare il monopattino e il rispetto delle regole del codice della strada. Tutti gli intervenuti alla conferenza stampa hanno invitato i cittadini alla prudenza e al buon senso, ben consapevoli dei rischi per la pubblica incolumità.

Brunetti ha affermato che “ci stiamo mettendo in linea con tutte le altre città italiane ed Europee“. Relativamente a questo nuovo servizio di monopattino che da ore sta facendo tanto discutere la cittadinanza consapevole delle pessime condizioni stradali e quindi dei possibili rischi e pericoli per chi andrà ad usufruire del servizio, Brunetti ha sdrammatizzato con una battuta “qui saremo avvantagiati per il manto stradale perchè è molto liscio e ben manutenuto quindi ci saranno difficoltà inferiori alle altre città“.

“Per noi è motivo di soddisfazione presentare questo servizio che per il comune di Reggio Calabria è a costo zero, ci tengo a precisare che è un intervento a costo zero a differenza di quando detto in queste ore dai tanti cittadini che proponevano altri interventi invece di questo servizio pensando che al comune fosse costato. Lo Sharing Free Floating ci permette anche di alleggerire il traffico soprattutto in alcune ore particolari. Certo, qualcuno si sbuccerà le ginocchia, succede, è normale ma non sarà nulla di grave“, ha poi aggiunto.

Successivamente ha preso la parola l’Assessore alla Mobilità e ai Trasporti Mimmo Battaglia che ha affermato: “c’è una fase di rodaggio del servizio e ci sarà un avvio del progetto. Va comunque rispettato il codice della strada normalmente e saranno sanzionate le infrazioni. Il servizio ha un’ottima vigilanza da parte di numeri verdi e un call center sempre attivo“.

La mobilità sostenibile sbarca a Reggio Calabria. A seguito della sottoscrizione di una convenzione con il Comune, sarà attivato partire da oggi, venerdì 7 ottobre, il servizio di noleggio di monopattini elettrici in sharing di BIT Mobility e Bird, aziende leader nel campo della sharing mobility e della micromobilità elettrica. La proposta di noleggio sarà inoltre accompagnata da campagne informative e momenti formativi che mirano a promuovere un corretto utilizzo dei mezzi elettrici in condivisione, la conoscenza del codice della strada e le buone pratiche da osservare per spostarsi nell’ambito della viabilità urbana.

La Città di Reggio Calabria ha scelto dunque di avviare il servizio di noleggio secondo lo schema free floating, appoggiando una forma di mobilità sostenibile ed innovativa che si sta diffondendo rapidamente nelle principali città di tutta Europa. Un nuovo servizio che permette di aumentare l’offerta di mobilità disponibile in città a complemento del trasporto pubblico e a favore dell’intermodalità, in alternativa al traffico veicolare, producendo concreti effetti positivi nella riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Un servizio accolto con grande soddisfazione dal Sindaco f.f. della città di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, che ha evidenziato come tale novità “sia totalmente a costo zero per il Comune che ha concesso alle due aziende che hanno vinto la procedura ad evidenza pubblica, la possibilità di poter esercitare questa attività sul territorio comunale, secondo le normative ministeriali in materia. Crediamo possa essere una novità in grado di incidere positivamente specie per quanto riguarda la mobilità nel centro storico e per quanti hanno quotidianamente necessità di raggiungere uffici e scuole. Invito tutti a scoprire questo servizio, ad utilizzarlo con attenzione e soprattutto ad averne molta cura”.

“È servizio che rafforza quell’idea di sviluppo dell’area metropolitana di Reggio nel contesto della più ampia comunità integrata dello Stretto – ha affermato l’assessore comunale alla Mobilità, Domenico Battaglia – proseguendo lungo il solco già tracciato di una mobilità green e sostenibile. In questa direzione stiamo seguendo tutto il quadro delle opportunità possibili, con l’obiettivo di creare un sistema di collegamenti e trasporto pubblico in grado di agire in modo interconnesso con il porto, l’aeroporto, le ferrovie e l’autorità di sistema. Una strategia chiara che punta ad una città smart, veloce e al passo con i tempi”.

Di servizio molto importante per la città ha poi parlato l’assessora comunale alla Polizia municipale, Giuggi Palmenta, “e per il quale voglio ringraziare il Corpo della Polizia municipale, guidato dal comandante Zucco, gli uffici comunali del settore Mobilità e naturalmente chi ha creduto in questo percorso green che pone Reggio Calabria al pari di tantissime altre città italiane. Un percorso affrontato lo scorso anno nella commissione presieduta dal presidente Carmelo Versace, con il contributo fondamentale dell’allora assessora Mariangela Cama e che oggi vede la luce. Un servizio innovativo che bisogna utilizzare con senso di responsabilità e nel pieno rispetto delle regole della strada”.