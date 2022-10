Reggina, prove anti-Cagliari: Inzaghi mischia le carte. Le ultime su Santander

25 Ottobre 2022 18:06

Il racconto della seduta pomeridiana odierna al Sant’Agata aperta a stampa e tifosi: Inzaghi mischia le carte per le prove di formazione anti-Cagliari

Si pensa a Cagliari. Dopo le due sconfitte consecutive, Reggina proiettata al match in casa dei rossoblu sardi, sconfitti ieri ad Ascoli. Nella seduta pomeridiana al Sant’Agata aperta a stampa e tifosi, davanti a un discreto numero di supporters amaranto, mister Inzaghi ha sparigliato le carte, non fornendo indicazioni chiare e certe (è normale sia così, al martedì) sul possibile schieramento. La seduta è iniziata con le esercitazioni tattiche attacco-difesa sulle due metà campo, a squadre miste. Da segnalare la presenza di Federico Santander, parzialmente recuperato e per questo utilizzato sono nella prima parte, nell’insolita posizione di trequartista dietro Menez.

Ex Bologna assente nella seconda parte, quella della partitella. L’attaccante si è allenato sul campo numero 2, a parte insieme a Lombardi, che per buona parte della seduta ha effettuato corsetta a bordo campo. A parte anche Agostinelli. Tutto il resto del gruppo, invece, è stato “smistato” nelle due squadre che hanno giocato la partitella a campo ridotto nel campo numero 3. Nella prima fase, questi i due schieramenti.

Amaranto : Colombi; Cionek, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Liotti; Canotto, Menez, Cicerelli.

: Colombi; Cionek, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Liotti; Canotto, Menez, Cicerelli. Arancio: Ravaglia (Aglietti); Giraudo, Loiacono, Pierozzi (Dutu), Bouah; Obi, Majer, Hernani; Rivas, Gori, Ricci.

Nella seconda, invece, questi gli schieramenti, poi ulteriormente modificati scambiando qualche pedina.

Amaranto : Colombi; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Giraudo; Hernani, Majer, Obi; Ricci, Gori, Rivas.

: Colombi; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Giraudo; Hernani, Majer, Obi; Ricci, Gori, Rivas. Arancio: Ravaglia (Aglietti); Di Chiara, Loiacono, Cionek, Bouah; Liotti, Crisetig, Fabbian; Cicerelli, Menez, Canotto.

Come detto, poche indicazioni fornite da Inzaghi, che a carte sparigliato non ha fatto intendere eventuali aggiustamenti. Da capire se i vari Camporese, Obi, Canotto o Gori, tra quelli che scalpitano, possano avere maggiori chance dal primo minuto, considerando l’avversario e il possibile atteggiamento.

Ultima parte con triangolare misto a 8 su campo ridotto. Queste le squadre e in seguito i risultati, che hanno visto vincere gli Arancio per entrambe le gare.

Bianchi : Colombi, Cionek, Majer, Pierozzi, Hernani, Di Chiara, Cicerelli, Rivas, Liotti.

: Colombi, Cionek, Majer, Pierozzi, Hernani, Di Chiara, Cicerelli, Rivas, Liotti. Amaranto : Aglietti, Camporese, Loiacono, Dutu, Fabbian, Ricci, Menez.

: Aglietti, Camporese, Loiacono, Dutu, Fabbian, Ricci, Menez. Arancio: Ravaglia, Bouah, Gagliolo, Crisetig, Canotto, Obi, Giraudo, Gori.

Bianchi vs Amaranto 1-1: gol di Hernani e Menez.

Amaranto vs Arancio 1-2: gol di Ricci, Bouah, Canotto.

Bianchi vs Arancio 0-1: gol di Canotto.