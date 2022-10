Reggina, aperto il nuovo Store: è invasione! FOTO e VIDEO dell’inaugurazione

29 Ottobre 2022 18:30

C’era grande attesa, tra i tifosi amaranto, per l’apertura del nuovo Store ufficiale della Reggina. Dopo la chiusura del punto di fronte al Duomo, da tempo si stava lavorando a un nuovo locale, intercettato in una zona non molto distante da quella precedente, più precisamente di fronte alla Villa Comunale. E così, dopo gli indizi del club, e l’annuncio ufficiale di ieri, ecco l’inaugurazione avvenuta questo pomeriggio, alle ore 17. Tanti i supporters, i cittadini e gli appassionati presenti, un’ora dopo il pari ottenuto dalla Reggina a Cagliari.

StrettoWeb, presente sul posto, ha raccolto i momenti più belli dell’apertura, con la vera e propria invasione all’interno del negozio, i pasticcini offerti ai tifosi e le parole della commessa, che ha delucidato circa il nuovo punto: si potranno trovare tutti gli oggetti ufficiali della Reggina, dai capi d’abbigliamento di gara e allenamento a gadget vari; con promozioni nel corso dei mesi. Una di queste è la scontistica sui prodotti per gli abbonati. Ci sarà anche la biglietteria. A corredo dell’articolo tutte le foto, tra cui anche quella con gli orari di apertura, e di seguito un breve video con l’intervista alla commessa.