Ravagnese Calcio, tutto pronto per l’avvio delle attività del settore giovanile

18 Ottobre 2022 13:33

L’Asd Ravagnese Calcio è lieta di comunicare l’avvio delle attività del settore giovanile: tutte le novità

Voglia di fare, di proseguire un sentiero già tracciato rivolto alla crescita, umana e sportiva dei giovani calciatori. L’Asd Ravagnese Calcio è lieta di comunicare l’avvio delle attività del settore giovanile. Il club parteciperà ai campionati provinciali della squadra “Allievi”, affidata alle cure dell’esperto Mister Emanuele Neto Dell’Acqua, e della squadra “Giovanissimi”, che sarà guidata dal valido tecnico Roberto Crea. In attesa della disponibilità del rettangolo verde dello Stadio di Ravagnese (dove i lavori di ripristino procedono alacremente), i giovani biancazzurri effettueranno le sedute di allenamento presso il campo sportivo di Gallina. Larga parte del gruppo è cresciuto nella Reggio 2000 sin dai primi calci, mossi, sotto la guida del figlio del Mister, Gianluca Neto Dell’Acqua, oggi, pronti ad un nuovo upgrade con i colori del Ravagnese.

L’allenatore Emanuele Neto Dell Acqua, conosciuto come “Il Mister”, è un volto noto dei prati calcistici di Calabria e non solo. Allenatore abilitato a Coverciano con tanta esperienza. Dal Loreto Calcio all’Omega, dalla fondazione dello Sbarre-Viale Calabria, alle giovanili della ReggioMed, dal Bocale all’Archi e non solo, formando uomini e calciatori, generazioni su generazioni con passione e volontà. Mister Crea, invece è un allenatore con qualifica “UEFA B”. Ha operato per svariate realtà: Dal Gallico Catona all’Hinterreggio, dal Bocale al San Gaetano Catanoso, dall’Audax Ravagnese al Catona fino al Gallina.