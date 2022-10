Previsioni Meteo, è ancora tempo d’estate: sole e caldo anomalo per almeno altri 10 giorni

18 Ottobre 2022 15:08

Previsioni Meteo, in arrivo un’ondata di caldo senza precedenti per questo periodo dell’anno: nel weekend si torna in spiaggia con oltre +30°C

Splende il sole nello Stretto di Messina dopo il maltempo della scorsa settimana ormai definitivamente archiviato. Il clima è ancora fresco, con una brezza abbastanza tesa e temperature che si mantengono in linea con la media del periodo (+16/+17°C nelle minime e +23/+24°C nelle massime). Il clima, quindi, è gradevole nelle soleggiate ore diurne e particolarmente fresco in quelle notturne, ma non sarà sempre così nei prossimi giorni. L’Anticiclone Africano tornerà protagonista con una lunga e intensa ondata di caldo che farà sensibilmente aumentare le temperature arrivando a valori addirittura estivi, superiori ai +30°C nelle massime e oltre i +20°C nelle minime, in modo particolare tra domenica 23 e lunedì 24 ottobre che saranno i due giorni più caldi in assoluto. Le condizioni meteorologiche del prossimo weekend saranno ideali per tornare al mare, in spiaggia.

Anche la prossima settimana il tempo rimarrà mite e soleggiato, con temperature sensibilmente oltre le medie del periodo per quella che sarà una sorta di appendice dell’estate e che con ogni probabilità ci accompagnerà fino all’inizio del mese di Novembre.