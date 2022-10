Cagliari-Reggina ritorna dopo 14 anni: da Cozza a Vigiani, quanti sorrisi amaranto | FOTO e VIDEO

27 Ottobre 2022 22:15

11 scontri nella storia e 4 vittorie, che sono anche maggiori delle sconfitte. Un buon bottino, dal momento che si tratta di trasferta. Tanti sorrisi, per la Reggina, in terra sarda. Il passato amaranto a Cagliari è ricco di gioie e, per quanto possa contare, per amanti di scaramanzia e statistiche è pur sempre un’iniezione di fiducia. L’altra deve arrivare dal campo: si affrontano due squadre provenienti da sconfitte, seppur maturate in maniera diversa. Ma, se per la Reggina non c’è spazio per alcun tipo di dramma, diverso è il discorso del club rossoblu, che ha mandato via Ds e Dg, ha cominciato in maniera altalenante e non mancano mugugni dei tifosi e voci di fiducia a tempo per Liverani.

Tornando ai precedenti, è da segnalare come Cagliari-Reggina ritorni nuovamente dopo ben 14 anni, una vita. E’ stata una classica della Serie A dei primi anni Duemila. L’ultima sfida è del 21 dicembre 2008: 1-1 firmato Acquafresca e Brienza. Il primo in Serie A, invece, è storia: Cozza-gol, 0-1 e vittoria pesante in ottica salvezza nel primo anno di A della Reggina. Vittoria è anche nel 2005-2006, con il super-gol di Tedesco e la zampata di capitan Lucarelli, così come l’anno dopo, nel 2006-2007, stagione del -11, con doppietta del neoarrivato (a gennaio) Luca Vigiani. Pari invece nel 2007-2008 (2-2 con doppietta di Amoruso ed entrambe le squadre già salve), nel 2005-2006 (un giovane Rolando Bianchi beffò gli amaranto, a pochi mesi dal suo passaggio in riva allo Stretto) e nel 2000-2001 (in B, 0-0, con rigore di Suazo parato da Belardi). Prima delle sfide di A, da segnalare due confronti in cadetteria: nel ’89-’90 il primo e poi nel ’97-’98. A corredo dell’articolo alcune immagini, qui di seguito i video di alcune vittorie amaranto.