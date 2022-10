Dionigi, l’accendino, Cozza e Di Michele: bei ricordi della Reggina a Parma, ma c’è un tabù da sfatare

13 Ottobre 2022 18:17

La Reggina ha l’occasione di sfatare un tabù: vincere al “Tardini”, ma in Serie B. Perché in A l’ha già fatto, due volte. Tutti i precedenti

12 volte, tutte tra Serie A e B. Con qualche episodio curioso, qualche grande gioia, e un tabù, da sfatare sabato: la Reggina, a Parma, in Serie B non ha mai vinto. Le condizioni non sono semplici, sabato 15 alle ore 14, ma neanche totalmente sfavorevoli considerando il percorso della squadra di Inzaghi. Il Parma avrebbe dovuto ammazzare il campionato lo scorso anno, ma non lo ha fatto. In questa stagione si è affidato a un allenatore che meglio conosce le dinamiche cadette, ed è effettivamente partito meglio, è “in scia”, ma manca ancora di quella consapevolezza che magari, chissà, troverà nel tempo uscendo alla lunga, perché poi quello conta in B.

Sta di fatto che la Reggina ha l’occasione di sfatare questo tabù: vincere al “Tardini”, ma in Serie B. Perché in A l’ha già fatto, due volte. Prima bomber Dionigi, da poco tornato in riva allo Stretto, con una doppietta, inutile però poi a fine stagione data la retrocessione dopo spareggio col Verona; poi, qualche anno più tardi, nel 2003-2004, la premiata ditta Cozza-Di Michele. Ma in Emilia ci sono anche pesanti sconfitte, spettacolari pari (firmato Giuseppe Rossi-Rolando Bianchi nel 2007) e l’1-1 dello scorso anno. Prima sfida nel ’73-’74, sconfitta per 2-0. Nel’89-’90, invece, confronto passato alla storia per l’accendino all’amaranto Cascione, che costò lo 0-2 a tavolino al Parma dell’ex Nevio Scala, il quale sul campo aveva vinto. Di seguito tutti i precedenti e a corredo dell’articolo le immagini di alcune sfide.

Stagione 1973-1974 (Serie B)

Parma-Reggina 2-0

Stagione 1988-1989 (Serie B)

Parma-Reggina 3-0

Stagione 1989-1990 (Serie B)

Parma-Reggina 0-2 (a tavolino)

Stagione 1999-2000 (Serie A)

Parma-Reggina 3-0

Stagione 2000-2001 (Serie A)

Parma-Reggina 0-2

Stagione 2002-2003 (Serie A)

Parma-Reggina 2-0

Stagione 2003-2004 (Serie A)

Parma-Reggina 1-2

Stagione 2004-2005 (Serie A)

Parma-Reggina 1-0

Stagione 2005-2006 (Serie A)

Parma-Reggina 4-0

Stagione 2006-2007 (Serie A)

Parma-Reggina 2-2

Stagione 2007-2008 (Serie A)

Parma-Reggina 3-0

Stagione 2021-2022 (Serie A)