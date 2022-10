I monopattini non sono giocattoli: divieti, obblighi e regole per l’utilizzo a Reggio Calabria

11 Ottobre 2022 14:57

Reggio Calabria, vademecum per l’utilizzo corretto dei monopattini: le regole per garantire la sicurezza, rispettare la legge ed evitare le multe

Da venerdì scorso è attivo l’innovativo servizio dei monopattini a noleggio anche a Reggio Calabria, sulla falsariga di quanto avviene ormai da anni nelle grandi città: il Comune ha annunciato il progetto in un’apposita conferenza stampa contestuale alla distribuzione di 500 monopattini in città, e in questi giorni la Polizia Locale guidata dal comandante Salvatore Zucco sta svolgendo le attività di monitoraggio e prevenzione concedendo una settimana di sperimentazione prima di iniziare con i controlli veri e propri che determineranno sanzioni ai trasgressori. La “mobilità leggera“, come viene definita quella tramite monopattini, può rappresentare infatti una soluzione sostenibile e valida per spostarsi nelle città del futuro, e ben venga quindi la sperimentazione di questi servizi anche a Reggio Calabria. Ma si tratta di una modalità di trasporto che prevede ancora molte criticità soprattutto dal punto di vista della sicurezza, a maggior ragione in aree urbane tradizionali, costruite in funzione delle automobili e non attrezzate con spazi a misura d’uomo.

Per questo motivo è doveroso ribadire che i monopattini non sono giocattoli: si tratta di veri e propri veicoli che il codice della strada ha equiparato in tutto e per tutto alle bici elettriche, e che quindi sono esposti non solo a rischi per la pubblica sicurezza ma anche a multe e contravvenzioni stradali che a Reggio Calabria la Polizia Locale inizierà a fare dal prossimo weekend. Purtroppo, infatti, sono sempre più numerosi gli incidenti (anche mortali) con i monopattini nelle città in cui già da tempo si utilizzano come mezzo di trasporto locale, ed evitare tragedie è la priorità assoluta delle autorità. Vediamo, quindi, quali sono le regole per il corretto utilizzo dei monopattini e poi approfondiamo l’applicazione di queste regole nello specifico territorio di Reggio Calabria:

E’ assolutamente vietato l’utilizzo del monopattino in due persone: su ogni monopattino può salire soltanto una persona alla volta

l’utilizzo del monopattino in due persone: su ogni monopattino può salire soltanto una persona alla volta E’ completamente vietato l’utilizzo del monopattino sotto i 14 anni

l’utilizzo del monopattino sotto i 14 anni Per gli under 18 (quindi per i ragazzi tra 14 e 18 anni) è assolutamente obbligatorio indossare il casco sul monopattino

indossare il casco sul monopattino Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, il conducente del monopattino deve indossare obbligatoriamente il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità e deve obbligatoriamente accendere le luci del mezzo

il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità e deve accendere le luci del mezzo E’ vietato circolare con il monopattino sui marciapiedi, dove è consentita esclusivamente la conduzione a mano del monopattino

circolare con il monopattino sui marciapiedi, dove è consentita esclusivamente la conduzione a mano del monopattino E’ vietato guidare il monopattino contromano rispetto al senso di marcia delle automobili

guidare il monopattino contromano rispetto al senso di marcia delle automobili La circolazione in monopattino è consentita esclusivamente su strade urbane: la circolazione è vietata su statali, strade extraurbane, tangenziali, raccordi, superstrade e tantomeno autostrade

su statali, strade extraurbane, tangenziali, raccordi, superstrade e tantomeno autostrade E’ vietato parcheggiare il mezzo sul marciapiede, ad eccezione delle aree individuate e indicate dal Comune

parcheggiare il mezzo sul marciapiede, ad eccezione delle aree individuate e indicate dal Comune E’ vietato circolare appaiati in strada: i monopattini devono rimanere in fila indiana per consentire il sorpasso agli altri veicoli

circolare appaiati in strada: i monopattini devono rimanere in fila indiana per consentire il sorpasso agli altri veicoli La velocità massima consentita è di 20km/h in strada e di 6km/h nelle isole pedonali

in strada e di nelle isole pedonali E’ assolutamente vietato salire a bordo con un animale, anche se domestico e/o di piccola taglia

salire a bordo con un animale, anche se domestico e/o di piccola taglia E’ assolutamente vietato utilizzare il cellulare a bordo: non si può telefonare né leggere/scrivere messaggi o svolgere qualsiasi altra attività su smartphone

utilizzare il cellulare a bordo: non si può telefonare né leggere/scrivere messaggi o svolgere qualsiasi altra attività su smartphone E’ vietato trasportare buste o qualsiasi altro oggetto: chi è a bordo del monopattino deve avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani

Nel caso di Reggio Calabria, l’indicazione più importante riguarda il Lungomare. Il transito con i monopattini è consentito in via Marina bassa (altezza lidi e Arena dello Stretto), ma soltanto ad una velocità massima di 6km/h, perché si tratta di isola pedonale (a meno che non si transiti esattamente sulla pista ciclabile, dove si possono raggiungere i 20km/h). Il transito sulla passeggiata della via Marina, invece, è assolutamente vietato (vedi immagini a corredo dell’articolo). Quel tratto di strada, quindi, è un marciapiede vero e proprio e qui non si può salire a bordo dei monopattini: si possono soltanto prendere dalle loro aree di parcheggio (ce ne sono due alla stazione Lido e uno accanto la stele dedicata a Ciccio Franco) e condurli a mano fino alla strada carrabile, quella asfaltata su cui transitano le automobili. Usare il monopattino sul marciapiede del Lungomare, tra l’affaccio della ringhiera e le aiuole con le panchine, è assolutamente vietato. La sanzione che le forze dell’ordine emetteranno nei confronti dei conducenti dei monopattini sul marciapiede del Lungomare ammonta a 50 euro.

Si può guidare regolarmente il monopattino, invece, sul corso Garibaldi che non è un’isola pedonale ma una Ztl (zona a traffico limitato). In questo caso la velocità massima consentita è di 20km/h, anche se resta vietato guidare il monopattino sui marciapiedi del Corso (ai due lati della strada).

E’ prevista una multa di 50 euro anche per gli under 18 che venissero beccati alla guida del monopattino senza casco; e ancora per i conducenti che negli orari serali e notturni non indossano il giubbotto luminoso o non accendono le luci; e anche per chi dovesse essere beccato a camminare in due appaiati in strada o a condurre il mezzo contromano. Una multa ancor più salata è prevista per la guida in stato di ebbrezza: i conducenti dei monopattini possono essere sottoposti a controlli sull’utilizzo di droghe o alcol e i limiti sono gli stessi previsti dal codice della strada per tutti gli altri veicoli (auto, moto, etc.).

Ovviamente, pur essendo i mezzi sono a noleggio, la ditta non è responsabile della condotta dei conducenti che quindi risponderanno personalmente di ogni tipo di infrazione. Le sanzioni potranno essere contestate soltanto nell’immediatezza al conducente, non trattandosi di veicoli di proprietà, con targa o riconducibili all’utilizzatore, anche se per casi particolarmente gravi o estremi è comunque possibile risalire al conducente tramite l’App e il pagamento che bisogna effettuare prima di ogni utilizzo. Per usare i monopattini non è obbligatoria alcuna assicurazione, ma soprattutto per coloro che intendono utilizzarli con una certa frequenza è consigliato sottoscrivere una polizza per evitare di dover rispondere personalmente di ogni tipo di conseguenza provocata anche a terzi dall’uso del mezzo.

Il comandante della Polizia Locale, Salvatore Zucco, ha spiegato oggi ai microfoni di StrettoWeb che “in questi primi giorni sperimentali del servizio stiamo monitorando l’evolversi della situazione considerando una settimana di osservazione e prevenzione, anche tramite le dovute informazioni. Ma ovviamente dopo questo periodo di assestamento cominceremo ad intervenire con i controlli e le relative multe, a partire da venerdì o sabato, con l’unico obiettivo della tutela della sicurezza stradale, a maggior ragione sui monopattini che purtroppo sono mezzi estremamente soggetti ad incidenti“.