Messina: definita la nuova governance delle Partecipate del Comune | NOMI

18 Ottobre 2022 20:01

Messina: con decreti del Sindaco Basile definita la nuova governance delle Partecipate del Comune

Oggi, martedì 18 ottobre, il Sindaco Federico Basile ha firmato i decreti sindacali di nomina dei nuovi componenti gli Organi societari delle Aziende e delle Società Partecipate del Comune di Messina, a seguito degli Avvisi pubblici indetti il 26 luglio scorso. Sono sei in totale i provvedimenti sindacali, cinque riguardanti la nuova governance delle Partecipate più il decreto di designazione di un rappresentante del Comune quale componente del Consiglio di Amministrazione dell’E.A.R. Teatro di Messina. “Le Società partecipate – ha evidenziato il Sindaco Basile – in questi anni hanno svolto un compito certamente non facile, considerata anche la situazione economica e sociale di questo periodo storico. Abbiamo portato avanti con tenacia il nostro impegno attraverso scelte condivise e programmate e per questa ragione ringrazio tutti i componenti tra Amministratori e Sindaci”. Nell’augurare buon lavoro ai nuovi designati “auspico per il prossimo futuro l’impegno da parte di tutti a conferma della vostra professionalità e capacità di mettersi al servizio della nostra collettività, ciascuno secondo le specifiche competenze”, ha concluso Basile. In dettaglio sono stati nominati con Decreto n. 35 quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della Città di Messina – A.ris.Mé., Alessia Giorgianni confermata Presidente e componenti Pietro Currò e Vincenzo La Cava; mentre per il Collegio dei Revisori in sostituzione del componente dimissionario Margherita Milazzo è stato nominato Nicola Cannavò.

Anche per l’Azienda Speciale Messina Social City con Decreto n. 36 è stata riconfermata Presidente del CdA Valeria Asquini e a completare il Consiglio di Amministrazione della Messina Social City sono stati nominati componenti Silvano Arbuse e Daniela Bruno. Relativamente alle S.p.A., sono state convocate oggi pomeriggio a Palazzo Zanca le Assemblee delle Società A.T.M., A.M.A.M. e MessinaServizi Bene Comune per la nomina dei rappresentanti in seno agli organi societari individuati dal Sindaco Basile con i Decreti n.37, n.38 e n. 39. Nell’ordine, l’Assemblea della Società Messinaservizi Bene Comune ha nominato Presidente del CdA Mariagrazia Interdonato e componenti Lorenzo Grasso e Natale Cucè; l’Assemblea dei Soci A.T.M. ha invece nominato quali membri del Consiglio di Amministrazione Giuseppe Campagna riconfermato Presidente, e a completare il CdA di A.T.M. sono stati nominati Salvatore Ingegneri già componente e Carla Grillo; mentre il nuovo Collegio dei Sindaci dell’Azienda Trasporti Messina composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente e due componenti supplenti è formato da Maria Eugenia Orlando Presidente e componenti effettivi Anastasi Carmelo Franco e Musicò Antonio, mentre supplenti sono stati nominati Nicolò Cannavò e Giuseppe Maria Zingales. Anche per A.M.A.M l’Assemblea ha nominato componenti del CdA Loredana Bonasera riconfermata Presidente e componenti Adriano Grassi e Natale Cucè. Infine nel CdA dell’E.A.R. Teatro di Messina il Sindaco Basile con Decreto n. 34 ha designato in rappresentanza del Comune di Messina il professionista Lorenzo Scolaro.