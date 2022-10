19 Ottobre 2022 09:48

Messina: consegnati i lavori di manutenzione di sette arterie stradali del comprensorio tirrenico-nebroideo

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città Metropolitana di Messina ha proceduto alla consegna dei lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento degli standard di sicurezza delle strade provinciali 135, 136, 138, 144, 146 e delle strade provinciali agricole 222 e 357, per un importo contrattuale di 238.240 euro. Gli interventi in programma ricadono su arterie viarie che interessano i Comuni di Gioiosa Marea, Brolo, Raccuja, Ucria, Ficarra e Sant’Angelo di Brolo. Il progetto prevede il ripristino dei muretti paraterra e di alcuni tratti di cunetta stradale, la collocazione di barriera, la realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale, la risagomatura di alcuni tratti di carreggiata particolarmente avvallati, il rifacimento dello strato d’usura del piano viabile, vetusto ed interessato da fenomeni di infiltrazione delle acque piovane, la posa di gabbionate nelle scarpate erose, la riattivazione delle opere di raccolta acque esistenti.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Anna Chiofalo, i progettisti sono i geometri Antonino Savio (Direttore dei lavori), Sebastiano Mufale e Ferdinando Pullella.