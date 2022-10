Messina: grande festa per i 100 anni di nonna Elena

“Spegnere 100 candeline, attorniata dall’affetto dei propri cari è l’augurio più bello che le porgo a nome del Sindaco Federico Basile e dell’intera Amministrazione per il mirabile traguardo raggiunto”. L’Assessore alle Politiche Giovanili e Pari Opportunità Liana Cannata ha omaggiato con queste parole Elena Campagna, in occasione del centesimo compleanno recandosi in visita nella sua abitazione per consegnarle la tradizionale targa celebrativa.

La signora Elena, testimone di un secolo di storia, vissuta dedicandosi alla famiglia e agli affetti più cari ha sempre superato con coraggio e con le sue doti umane anche le difficoltà quotidiane, tanto da esserne motivo di apprezzamento tra quanti le sono stati e sono vicini, nella comunità di Bisconte dove risiede.