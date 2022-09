Violento maltempo in Sicilia: autobus si ribalta sulla Palermo-Sciacca, passeggeri feriti | FOTO

1 Ottobre 2022 01:20

Maltempo in Sicilia: l’autobus si è ribaltato a causa della presenza in strada di acqua e fango

Un autobus delle autolinee Gallo-Sais, che copre il tragitto Palermo-Sciacca, si e’ ribaltato ieri sera lungo la Statale 624, tra Contessa Entellina e Sambuca di Sicilia. Nel sinistro sono rimaste coinvolte diverse persone soccorse da tre ambulanze prontamente intervenute sul posto ma nessuno è in gravi condizioni. Alcuni passeggeri sono riusciti a uscire dal mezzo e hanno preso posto su un altro pullman, anche questo proveniente da Palermo, da cui sono partiti i primi soccorsi. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare.

La zona dell’incidente, dove nel pomeriggio si era abbattuto un violento temporale, e’ stata interessata anche da una intensa tromba d’aria. I testimoni a bordo hanno detto di avere vissuto attimi di terrore e hanno subito telefonato ai familiari per cercare di rassicurarli. L’autista del pullman, che si e’ ribaltato all’improvviso a causa della furia del vento e del fiume d’acqua e fango che ha invaso la strada, ha detto di non avere mai visto nulla di simile. Sul posto è dovuta intervenire un gru per risollevare il mezzo pesante.