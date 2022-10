La cerimonia di avvio dell’anno scolastico a Rosarno: l’augurio del sindaco f.f. Versace | FOTO

6 Ottobre 2022 17:15

Il sindaco ff della Città Metropolitana ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione indetta dalla Commissione Straordinaria del Comune di Rosarno e ha poi visitato il Museo ed il Parco Archeologico di Medma ed infine i locali del Municipio

“Un onore essere qui per poter rivolgere ai ragazzi di Rosarno e di tutta la Piana un grande in bocca al lupo per l’avvio del loro anno scolastico. Ringrazio i Commissari Antonio Giannelli, Roberta Mancuso ed Emilio Saverio Buda per aver voluto organizzare questo momento con i ragazzi delle nostre scuole. E’ un segnale incoraggiante, una giornata di festa e di gioia che vuole essere un auspicio di rinascita per questo territorio, a partire proprio dai più piccoli, dagli studenti, che rappresentano certamente la speranza più grande per il futuro di Rosarno e di tutta la Piana“. E’ quanto afferma il sindaco ff della Città Metropolitana Carmelo Versace parlando quest’oggi a margine della cerimonia di avvio dell’anno scolastico tenutasi all’Anfiteatro comunale di Rosarno.

Accolto dai componenti della Commissione Straordinaria, insieme al Prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani, il sindaco ff della Metrocity ha avuto modo di visitare i locali del Museo e del Parco Archeologico di Medma a Rosarno e concludere la visita con un incontro in Municipio. “Un’occasione – ha affermato Versace – per testimoniare la vicinanza della Città Metropolitana e delle altre istituzioni alla comunità di Rosarno ed in particolare ai più piccoli, a tutti coloro che auspicano la rinascita di un territorio fondamentale per lo sviluppo dell’intero comprensorio metropolitano“.

“A questi ragazzi – ha concluso Versace – vorrei semplicemente augurare di vivere il nuovo anno scolastico in serenità, sfruttando al meglio le occasioni di crescita che il mondo della scuola offre loro, per un percorso formativo che vada oltre gli insegnamenti curriculari e possa costituire un primo fondamentale avamposto di formazione di una coscienza civile collettiva che proprio a partire dai più piccoli ripone importanti aspettative“.