Il Collegio 7 parla messinese: la voce narrante è di Nino Frassica. Cast e novità dell’edizione 2022

Prende il via Il Collegio 7: il cast e tutte le novità dell’edizione 2022 ambientata nel 1958. La voce narrante è quella di Nino Frassica

Al via questa sera, alle 21.20 su Rai 2, Il Collegio 7, la nuova edizione del docu-reality firmato Rai e Banijay Italia. Il format è diventato, con il passare delle edizioni, uno dei più popolari sulle reti della tv di Stato. Il programma mostra la vita di un gruppo di adolescenti catapultati in un collegio del passato (l’anno varia ogni edizione, ndr). I giovani dovranno calarsi completamente nella nuova realtà rinunciando a social e telefoni, adatteranno il proprio look (taglio dei capelli e divisa scolastica) ai tempi, dovranno frequentare le lezioni sottostando alle rigide norme del collegio. Come sempre, non mancheranno risate, momenti emozionanti e qualche marachella.

Date, orari e dove vederlo

Questa sera, martedì 18 ottobre, verrà trasmessa su Rai 2, alle 21.20 la puntata inaugurale del Collegio 7. La nuova edizione partirà con un doppio appuntamento, infatti, anche domani, mercoledì 19 ottobre, andrà in onda la seconda puntata. Dalla prossima settimana invece verrà trasmessa una puntata ogni martedì. Le puntate in totale saranno 8. Sarà possibile seguire il docu-reality anche in streaming su RaiPlay.

Benvenuti nel 1958

La settima edizione farà un salto temporale a ritroso di ben 64 anni. I ragazzi frequenteranno un collegio del 1958, periodo nel quale l’Italia si era da poco lasciata alle spalle gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e stava cercando di ricostruire il suo presente e il suo futuro. All’orizzonte il “boom economico“, la grande crescita delle industrie dell’automobile e degli elettrodomestici: la Cinquecento, il frigorifero e la lavatrice diventano, con il passare del tempo, parte integrante della vita degli italiani.

Ai ragazzi del Collegio toccherà studiare parecchio, perchè quelli sono anche gli anni del boom della scolarizzazione. Nel decennio dal 1948 al 1958 gli iscritti all’istruzione media sono raddoppiati ed è incrementata anche la frequenza della scuola secondaria, in particolar modo quella tecnica e professionale. A fare da contraltare però, il dato relativo all’esclusione scolastica, ancora molto alto: nel 1958 il 65% dei ragazzi fra gli 11 e i 14 anni non frequentava alcuna scuola secondaria di 1° grado, mentre il 35% era diviso fra scuola media con il latino e quella con avviamento professionale (divisione che avverrà anche nel programma). Il ministro dell’Istruzione dell’epoca era Aldo Moro, successivamente rapito il 16 marzo 1978 e assassinato il 9 maggio successivo dalle Brigate Rosse.

Il 1958 è l’anno di “Volare” di Modugno che trionfa a Sanremo. In tv “Canzonissima” è il programma più popolare, la Rai lancia “Telescuola”, l’insegnamento ai ragazzi tramite tv. Al cinema Marcello Mastroianni si consacra con “I soliti ignoti” di Monicelli. L’Italia non si qualifica ai Mondiali (a questo i ragazzi non faranno fatica ad adattarsi) vinti per la prima volta dal Brasile, trascinato dalla stella Pelè.

La location

Il Collegio 7 si svolgerà presso il Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone. Si tratta di una struttura inaugurata il 22 maggio 1890, composta da 4 piani, con un grande giardino e 10.000 metri quadri di spazio. Presenti sala mensa, lavanderia, guardaroba e cucina, oltre alla biblioteca e al Museo. Il Convitto è anche dotato di un seminterrato con palestra e magazzini. Al primo piano ci sono gli uffici del Rettore, l’ufficio amministrativo e di segreteria, in quanto l’istituto risulta operativo ancora oggi. Al secondo piano sono presenti le stanze di chi risiede stabilmente, l’infermeria e la foresteria. Al terzo piano la Scuola secondaria di primo grado.

La divisione in due classi

Come spiegato in precedenza, i ragazzi verranno divisi in due classi, come accadeva nel 1958. Una parte dei 21 collegiali frequenterà le lezioni della scuola media con il latino, un’altra parte quelle della scuola di avviamento professionale. Al tempo, infatti, esisteva un percorso per chi avrebbe continuato gli studi umanistici e uno per chi voleva intraprendere subito una professione lavorativa.

I professori

Via il dente, via il dolore: la professoressa Maria Rosa Petolicchio non ci sarà. Oltre alla temuta prof. di matematica saranno assenti anche altri due docenti delle passate stagioni, Luca Raina e Alessandro Carnevale. Confermati il preside Paolo Bosisio e il resto dei professori: Andrea Maggi (italiano ed educazione civica); Silvia Smaniotto (musica); Duccio Curione (educazione fisica); Denise McNee (inglese); Lidia Carew (Ballo); Lorenzo Vignolo (cinema); Marco Volante (relatore del convegno); Roberta Sette (educazione sessuale).

La voce narrante parla messinese

Novità anche per quanto riguarda la voce narrante: Giancarlo Magalli lascia il posto a Nino Frassica. Il comico e attore messinese racconterà con la sua solita verve le vicende dei ragazzi, si occuperà di contestualizzare immagini, video e notizie storiche, legherà dunque la Generazione Z con quella dei baby boomer.

Il cast

Diamo uno sguardo ai 21 protagonisti del Collegio 7, 11 ragazzi e 9 ragazze fra i 13 e i 17 anni che si apprestano a iniziare questa nuova avventura. Riusciranno a smussare difetti e lati spigolosi dei rispettivi caratteri mostrati nelle back stories?

Alessia Abruscia – Ha 14 anni, viene da Croscia (Cosenza). Da grande vuole diventare estetista, si descrive come menefreghista e provocatrice. Non a caso il suo motto è “non mi interessa niente”. Studiare? Meglio di no…

Elisa Angius – Ha 15 anni e vive a Cagliari. Viene descritta come una ragazza diffidente, permalosa e testarda. Nell’ultimo anno scolastico ha fatto più di 50 assenze.

Alessandro Bosatelli – Ha 14 anni e viene da Brembate (Bergamo). È un ragazzo molto intelligente, un alunno studioso e diligente nella cui carriera scolastica fioccano i 10 e appena 3 insufficienze. Trova la maleducazione “così poco originale“.

Sofia Brixel – Ha 16 anni e viene da Chiavari (Genova). Seguitissima sui social, ha aperto diversi canali per omaggiare la memoria della sorella scomparsa a 18 anni. Frequenta il Liceo di Scienze umane ma sogna di diventare un’influencer e una modella. Se non dovesse riuscirci, le piacerebbe diventare una psicologa.

Davide Cagnes – Ha 17 anni e viene da Montebelluna (Treviso). Si definisce un gran ‘casinista’ e ama la discoteca al punto da definirla la sua “seconda casa”. Sogna di diventare parrucchiere per lavorare insieme alle madre che svolge la stessa professione.

Mattia Camorani – Ha 15 anni e arriva da Faenza (Ravaenna). I genitori lo definiscono instancabile, ama lo sport, il mare, andare a ballare e divertirsi con gli amici. Sogna di diventare un attore del cinema. Si definisce un gran seduttore. È il fratello dell’attore Thomas Camorani.

Davide Di Franco – Ha 16 anni e vive a Bisceglie (Bari). Studente molto bravo, non copia nei compiti in classe e non fa nemmeno copiare i compagni, almeno quelli che non studiano! Non sopporta la maleducazione, ma gli piace il gossip. Il cane è il suo miglior amico.

Marta Maria Erriquez – Ha 16 anni e arriva dalla provincia di Torino. Appassionata di calcio, studia per diventare bartender, sogna di partire per gli USA.

Apollinare Manfredi – Ha 15 anni, è originario del Congo, ma è stato adottato da una famiglia pugliese. Non ha mai conosciuto i suoi genitori naturali. È instancabile e pieno di energia, ama la danza, è molto ostinato e ottiene sempre ciò che vuole.

Tommaso Miglietta – Ha 14 anni e arriva da Lizzanello (Lecce). Studia in conservatorio, ama la batteria e in molti lo definiscono un ragazzo prodigio. La sua passione è trasformare la musica della tradizione pugliese in chiave rock. Nel 2021, grazie al suo talento, ha ricevuto il premio di “Alfiere della Repubblica Italiana”.

Zelda Nobili – Ha 15 anni, è nata a Milano ma vive a Trieste. Ha una grande passione per storia, latino e italiano. Le piace molto guardare i film e ha un’irresistibile propensione al black humor.

Alessandro Orlando – Ha 17 anni e vive a Torre Annunziata (Napoli). È un ragazzo chiacchierone, combina sempre disastri a scuola. Appassionato di sport, ha praticato nuoto, atletica, pallavolo, basket, per poi dedicarsi al calcio.

Mattia Patanè – Ha 16 anni e viene da Riposto (Catania). È un ragazzo molto sicuro di sè, ama il cibo e si definisce l’unico (e il primo) food blogger della sua età. È campione scolastico di scacchi, fa parte della squadra di dibattito della sua scuola, è appassionato di poesia e filosofia.

Gabriel Rennis – Ha 16 anni e arriva da Ostia (Roma). È convinto che il romano sia il modo di parlare più corretto, gioca a calcio a livello agonistico, è attento alla cura del proprio corpo e del proprio fisico.

Samuel Rosica – Ha 14 anni e arriva da Bitonto (Bari). A scuola ha il poco invidiabile record di 56 note ed è stato anche sospeso. Frequenta l’istituto agrario e vorrebbe lavorare con suo padre in futuro. Nel tempo libero si dedica alla musica facendo il dj nelle feste e nelle cerimonie degli amici.

Priscilla Salvoldelli – Ha 15 anni e arriva da Gandino (Bergamo). Il suo look fatto di jeans strappati, magliette oversize e bandane colorate non passa inosservato. Ama la musica, è batterista e cantante. Si definisce “vecchio stampo”, colleziona monete e francobolli.

Damiano Saveroni – Ha 17 anni e arriva da Tivoli (Roma). Il padre lo ha abbandonato quando aveva 4 anni. Ha scelto di partecipare al Collegio 7 per imparare a rispettare le regole visto che, a suo dire, fin qui non c’è quasi mai riuscito.

Giada Scognamiglio – Ha 17 anni e arriva da Genova. Appassionata di ginnastica ritmica, sport che insegna anche alle bambine, è molto corteggiata ma non riesce ad avere un ragazzo fisso. Nonostante l’aspetto da brava ragazza ha un animo da “bad girl”.

Luna Tota – Ha 15 anni e vive a Roma. Sogna di diventare pilota delle Frecce Tricolore. Frequenta il prestigioso Aviation College. Le piace ballare in discoteca, è molto sicura di sè e del suo aspetto fisico.

Giulia Wnekowicz – Ha 14 anni e viene da Figline Valdarno (Firenze). Dimostra una grande abilità con le carte e sa risolvere con maestria il cubo di Rubik. Vorrebbe studiare oncologia pediatrica per salvare vite umane. Parla 5 lingue, i suoi nonni sono russi e i suoi bisnonni asiatici.