Il Collegio 7, chi è Mattia Patanè? Vita privata e curiosità del foodblogger catanese

18 Ottobre 2022 19:47

Il siciliano Mattia Patanè è uno dei protagonisti de Il Collegio 7. La sua passione per il cibo lo ha spinto a diventare un giovane foodblogger. È bravo a scuola, ma la mamma lo definisce un po’ presuntuoso

Il Collegio 7 apre le sue porte a 21 nuovi protagonisti per la nuova stagione del docu-reality di punta di Rai 2 al via con una doppia puntata in prima serata il 18 e il 19 ottobre. I giovani collegiali si ritroveranno catapultati nel 1958, con un salto temporale di ben 64 anni nel passato. Come sempre, gli studenti dovranno confrontarsi con una realtà ben lontana da quella attuale, adattando i propri stili di vita, i propri look e le proprie abitudini alle rigide norme di un collegio degli anni ’50. Fra i protagonisti della nuova edizione un solo siciliano, il giovane Mattia Patanè.

Il foodblogger un po’… presuntuoso

Mattia Patanè ha 17 anni e viene da Riposto, provincia di Catania. Ha una spiccata personalità e sembra essere molto sicuro di se stesso. Nella sua back story racconta di aver sviluppato una grande passione per il cibo: “mi metto a fare recensioni di locali, provo posti e provo cibi nuovi… È una cosa che mi piace fare tantissimo“. Il 15 dicembre 2020 ha aperto un profilo Instagram @IlFoodBlogger a tema food nel quale mostra le prelibatezze culinarie che ama scoprire nella sua Sicilia.

Si definisce simpatico e bravo a scuola, è campione di scacchi, membro della squadra di dibattito, si sente un poeta e un filosofo convinto. La mamma lo ha definito presuntuoso affermando: “per lui siamo tutti ignoranti, ho paura che al collegio aumenterà il suo ego“. Un appunto, quello della mamma, confermato dallo stesso Mattia che si definisce “differente, a prescindere, dalle persone. Non sono i miei coetanei il problema. So di essere migliore del resto della media delle persone“.