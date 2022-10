Il calabrese Domenico Furgiuele vicecapogruppo alla Camera della Lega

18 Ottobre 2022 19:04

Furgiuele: “il capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, On. Riccardo Molinari, mi ha nominato suo vice”

“Il capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, On. Riccardo Molinari, mi ha nominato suo vice. Si tratta di un incarico che mi onora, e che interpreto come un premio alla coerenza e alla militanza, valori in cui ho sempre creduto, che devono a parere mio essere alla base di ogni impegno politico. Perché senza di essi la politica diventa taxi, moda del momento, pochezza. Dedico questo incarico a chi ha sempre creduto in me. Grazie Riccardo Molinari e grazie a Matteo Salvini per avermi scelto“, è quanto afferma il deputato Domenico Furgiuele.

“Essere vicecapogruppo con la finalità precipua di valorizzare le iniziative parlamentari a sostegno del Mezzogiorno, mi riempie di orgoglio, ma anche di un rinnovato senso di responsabilità”, conclude.