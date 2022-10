Non solo Halloween: Autumn Scavenger Hunt e Guy Fawkes Night, a Reggio Calabria le tradizioni britanniche più genuine | FOTO e VIDEO

31 Ottobre 2022 11:44

Nel centro storico di Reggio Calabria bambini e ragazzi vivono le tradizioni britanniche più genuine legate all’autunno: non solo Halloween, ma anche Autumn Scavenger Hunt e Guy Fawkes Night. Le immagini con foto, video e interviste

Anche se il clima non ha nulla di British, in questi giorni nel cuore di Reggio Calabria rivivono le tradizioni più genuine dell’autunno britannico grazie alle attività di Akvile e Jon McAlone, coppia inglese trapiantata in riva allo Stretto dove nel 2016 hanno fondato la “Be it English“, una scuola d’inglese che pratica un metodo didattico molto particolare coinvolgendo i propri studenti in una sorta di “bolla” d’oltremanica, rendendo l’apprendimento molto più semplice e naturale. Proprio in questo contesto didattico rientrano le attività autunnali che quest’anno non si limitano soltanto all’iper inflazionato Halloween, ma consentono agli studenti di “Be it English” di scoprire tante altre curiose e particolari tradizioni britanniche come Autumn Scavenger Hunt e Guy Fawkes Night.

Autumn Scavenger Hunt è la ricerca degli aggettivi in natura, un’attività che si pratica in Inghilterra nei parchi pubblici nei mesi autunnali per la didattica agli alunni più piccoli. A Reggio Calabria i bambini iscritti alla “Be it English” vanno alla ricerca degli oggetti autunnali nascosti a piazza Castello, a pochi metri dalla sede della scuola d’inglese, imparando così nuovi vocaboli inglesi.

Guy Fawkes Night è una festività tipicamente britannica che cade il 5 Novembre e celebra i fatti accaduti 5 novembre 1605 quando Guy Fawkes, membro del Gunpowder Plot, venne arrestato mentre si trovava di guardia a dei barili di esplosivo posti nei pressi della Camera dei Lords. E’ stata una cospirazione (fallita) da parte di un gruppo di cattolici inglesi che volevano assassinare il re protestante Giacomo I d’Inghilterra per sostituirlo con un monarca cattolico. Per ricordare un momento così importante della storia inglese, nelle principali città viene bruciato un fantoccio di Guy Fawkes e si gesteggia per tutta la notte. Nelle scuole, i ragazzi per tradizione ricordano quegli eventi e svolgono attività relative a quel giorno.

Ovviamente anche Halloween ha un posto privilegiato tra le attività autunnali di “Be it English”: le classi dei teenagers svolgono un Halloween quiz, un modo divertente per raccontare la più genuina leggenda di Halloween in inglese praticando attività linguistiche mentre i bambini vengono coinvolti nella realizzazione degli “Autumn crafts”, cioè la realizzazione di un cestino autunnale realizzato con oggetti naturali raccolti nei parchi da usare poi per il “trick or treat” (dolcetto o scherzetto) nella notte di Halloween. Per tutti, poi, c’è l’Halloween party, un evento tradizionale in costume con tutte le tipiche attività di questa festa (‘Bobbing for apples’, ‘Feed the monster game’ e molto altro).

L’autunno inglese, quindi, pulsa quest’anno nel cuore di Reggio Calabria grazie alle attività della “Be it English”, scuola d’inglese che ha da poco iniziato la stagione didattica e ha prolungato le iscrizioni di nuovi studenti al mese di novembre sempre con un 10% di sconto riservato ai lettori di StrettoWeb che si presentano nella sede della scuola in via Castello n° 4 semplicemente dicendo di aver letto la notizia sul giornale.