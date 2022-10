Domani la traversata a nuoto dello Stretto di Messina: ordinanza per tutte le navi in transito, “fate massima attenzione” | DETTAGLI

19 Ottobre 2022 13:14

Domani si svolgerà una traversata a nuoto dello Stretto di Messina

La Capitaneria di Porto – Autorità Marittima dello Stretto di Messina, con ordinanza n. 144 dello scorso 14 ottobre, rende noto che domani, giovedì 20, si svolgerà una traversata a nuoto dello Stretto di Messina con partenza alle ore 10.45 circa da Capo Peloro ed arrivo a Cannitello intorno alle ore 12.15. Per tale ragione è fatto obbligo a tutte le navi in transito nello Stretto di Messina di prestare massima attenzione in vista delle imbarcazioni distinte da apposita segnalazione indicante “Uomo in mare” e di ridurre la velocità al minimo consentito per la presenza del nuotatore.