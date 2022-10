Caronte&Tourist premiata agli Ship2Shore Awards come miglior armatore navi passeggeri

18 Ottobre 2022 22:05

A Caronte&Tourist l’Oscar di Ship2Shore come miglior armatore navi passeggeri: la soddisfazione del gruppo

“Orgogliosi e onorati di aver ricevuto un oscar che premia il nostro impegno e la nostra attenzione alle persone”. Così la presidente del Gruppo Caronte & Tourist, il Cavaliere del Lavoro Olga Mondello Franza, ha ringraziato per il prestigioso Oscar conferito alla società come miglior armatore navi passeggeri durante gli Ship2Shore Awards tenutisi il 13 ottobre nel duecentesco Palazzo Ducale di Genova. Dopo la nomination di Caronte & Tourist avvenuta attraverso un sistema di votazione da parte dei lettori della prestigiosa testata di settore Ship2Shore, la società è stata poi insignita dalla giuria di nove esperti del primo posto per la categoria e, quindi, dell’Oscar.

A ricevere il premio sul palco della Sala del Maggior Consiglio, il responsabile della Comunicazione e delle Risorse Umane del Gruppo, Tiziano Minuti. Ad ottenere l’Oscar, insieme a C&T, altri ventuno tra aziende, enti e personalità che si sono distinti negli ambiti marittimo portuale e logistico nazionale nelle varie categorie identificate. “Il mare è sempre un insieme di possibilità: può, ad esempio, unire o dividere. Più di 50 anni fa abbiamo scelto di avvicinare persone e luoghi con passione, consapevoli che ogni viaggio, di qualsiasi natura questo sia, fa parte di una storia. Per questo ci assicuriamo che ogni traversata sia sempre un’esperienza unica e piacevole e che si adatti alle esigenze di ogni passeggero. Ringraziamo ancora una volta Ship2shore per il riconoscimento e l’occasione di incontro con gli armatori italiani”, ha concluso la presidente.