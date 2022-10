Caro bollette, la protesta di Confesercenti: “a Reggio Calabria molte aziende rischiano di chiudere, servono aiuti immediati” | INTERVISTA

7 Ottobre 2022 22:22

Caro bollette, la protesta di Confesercenti Reggio Calabria. Aloisio a StrettoWeb: “pronti a manifestare contro l’aumento dei prezzi”

Nella giornata di oggi, presso la sede di Confesercenti Reggio Calabria, si è svolta una riunione, aperta agli imprenditori che vivono un momento di difficoltà, in cui si è discusso della situazione attuale e delle eventuali azioni da intraprendere per far risaltare le criticità e le difficoltà che le imprese stanno vivendo in questo difficilissimo momento per il caro bollette e non solo. Il presidente Claudio Aloisio, ai microfoni di StrettoWeb, ha detto: “la situazione è disastrosa, il tessuto imprenditoriale è in estrema difficoltà a causa di aumenti surreali e non accettabili. Parliamoci chiaro, continuando così, a molte aziende conviene chiudere”.

“Siamo pronti – rimarca Aloisio- a scendere in piazza per manifestare il nostro disappunto. Pensiamo vada creata una mobilitazione con tutte le categorie interessate, quindi la più unitaria possibile. Non resta che sperare che il Governo dia risposte immediate e serie per un vero sostegno agli imprenditori”, conclude.