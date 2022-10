Carburanti, prezzi in lieve calo

19 Ottobre 2022 09:10

In lieve calo le medie dei prezzi praticati alla pompa. Quotazioni internazionali dei prodotti raffinati in discesa, come il barile: Brent a 90 dollari

Permane la calma sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti. In lieve calo le medie dei prezzi praticati alla pompa. Quotazioni internazionali dei prodotti raffinati in discesa, come il barile: Brent a 90 dollari. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,704 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,709, pompe bianche 1,694), diesel a 1,892 euro/litro (-1, compagnie 1,892, pompe bianche 1,893). Benzina servito a 1,848 euro/litro (-1, compagnie 1,895, pompe bianche 1,754), diesel a 2,031 euro/litro (invariato, compagnie 2,070, pompe bianche 1,951). Gpl servito a 0,782 euro/litro (-1, compagnie 0,789, pompe bianche 0,774), metano servito a 2,829 euro/kg (-42, compagnie 2,994, pompe bianche 2,697), Gnl 2,956 euro/kg (+10, compagnie 3,044 euro/kg, pompe bianche 2,894 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,797 euro/litro (servito 2,061), gasolio self service 1,975 euro/litro (servito 2,231), Gpl 0,873 euro/litro, metano 3,614 euro/kg, Gnl 2,982 euro/kg.