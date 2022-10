Eccezionale avvistamento di 16 cicogne nere nel Crotonese | FOTO

12 Ottobre 2022 11:00

Le cicogne sono state trovate nella ZPS “Marchesato e Fiume Neto” grazie alle osservazioni di Salvatore Coricello e Gianluca Congi

Un avvistamento davvero eccezionale, avvenuto proprio nel giorno del World Migratory Bird Day, la Giornata Mondiale degli Uccelli Migratori 2022, il cui obiettivo principale di quest’anno è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul grave problema dell’inquinamento luminoso che contribuisce alla morte di milioni di uccelli a causa di collisioni oltre che altera i comportamenti degli uccelli, specie durante la migrazione, infatti, la luce artificiale di notte può anche influire sui tempi di migrazione e su altri comportamenti stagionali, che risultano influenzati dalla perturbazione degli orologi biologici dei volatili.

Ben 16 individui di Cicogna nera (Ciconia nigra), sono stati avvistati in attività trofica e qualche ora più tardi in volo, all’interno della ZPS “Marchesato e Fiume Neto” – IT 9320302, situata nella provincia di Crotone (Calabria) La Cicogna nera è un raro uccello in tutta l’Unione Europea, con uno stato di conservazione sfavorevole sia a livello comunitario sia su più vasta scala continentale, pur se il trend di nidificazioni nel nostro Paese va fortunatamente aumentando di anno in anno, con alcune coppie presenti proprio in Calabria. Ad avvistare le sedici cicogne sono stati Gianluca Congi e Salvatore Coricello, impegnati autonomamente in attività di birdwatching pur se in coordinamento tra di loro. L’avvistamento di ben sedici individui di questo magnifico e raro uccello è un’emozione che certamente non capita tutti i giorni.

Nei primi giorni di settembre, Congi, all’interno del Parco Nazionale della Sila aveva avvistato ben 7 cicogne nere. Proprio Gianluca Congi, coordinatore del GLC-LIPU “Sila” e vice presidente della Società Ornitologica Italiana, da diversi anni studia la specie sulla Sila, con importanti e nuove documentazioni, come lo svernamento a partire dall’inverno 2016/2017 e la prima nidificazione accertata sulla montagna calabrese lo scorso anno, alla quota più elevata d’Italia e con nido su albero, contrariamente a quanto avviene per tutte le altre coppie note nel Sud Italia, che nidificano su pareti rocciose. La Cicogna nera è un uccello veramente fantastico.