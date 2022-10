False fatturazioni, assolti in appello i genitori di Renzi

“Dopo anni di calunnie e attacchi, oggi è arrivata la sentenza di assoluzione per i genitori di Matteo Renzi. Questa sentenza non cancella anni di dolore e sofferenza, ma rende ragione a chi crede nella giustizia. Un grande abbraccio a Matteo e tutti i suoi cari”. Così sui social Elena Bonetti, ministro per le pari opportunità.