Piloti per Passione domina la 6ª edizione dello Slalom Automobilistico “Città di Oppido Mamertina”: trionfa Rechichi

18 Ottobre 2022 16:27

Doppio podio per la scuderia Piloti per Passione alla 6ª edizione dello Slalom Automobilistico “Città di Oppido Mamertina”: Gaetano Rechichi chiude in prima posizione davanti al compagno Antonino Branca

Grandi sorrisi sui volti dei componenti della scuderia Piloti per Passione al termine del weekend di gare della 6ª edizione dello Slalom Automobilistico “Città di Oppido Mamertina”. Gran successo di pubblico, tanti i big presenti alla partenza. Al termine delle 3 manche cronometrate il successo è andato a Gaetano Rechichi, portacolori della scuderia “Piloti per Passione”. Il talento di Acquaro di Cosoleto ha chiuso con il tempo di 1’51”39 davanti al compagno di scuderia Antonino Branca, secondo con il crono di 1’52”16. Completa il podio il cosentino Eugenio Scalercio della New Generation Racing (2’00”77).

Nella categoria U23 trionfa Giuseppe Modafferi (Piloti per Passione) davanti a Marco Gardi e Michele Mercuri. Nelle “Auto storiche” vince Dario Francesco Crocco. Emilia Covello si impone nel “Trofeo dame”. Il sodalizio “Piloti per Passione” conquista la prima posizione assoluta nella classifica generale delle scuderie.