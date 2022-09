Villa San Giovanni, l’accusa: “la maggioranza non si presenta in aula, è una delle pagine più tristi”

28 Settembre 2022 21:46

I Consiglieri Comunali di minoranza di Villa San Giovanni: “la maggioranza non si presenta in aula per il Consiglio da loro convocato”

“Quello a cui abbiamo assistito oggi è una delle pagine più tristi incredibili della storia politica Villese: la maggioranza ha chiesto al Presidente del Consiglio la convocazione di un Consiglio Comunale, indicando i cinque punti all’ordine del giorno. Tra questi il punto 5 “Convenzione numero 10 del 27/02/2019 con l’Istituto Maria Ausiliatrice. Determinazione”, è un punto molto importante e delicato per la comunità Villese, in quanto riguarda l’asilo Genova-Firenze che costituisce un luogo di inclusione sociale dove generazioni di Villesi hanno trovato un punto di riferimento sano e sicuro, e dove tutt’oggi le famiglie lasciano i loro figli sapendo di affidarli a personale competente e qualificato”. E’ quanto si legge in una nota dei Consiglieri Comunali di minoranza di Villa San Giovanni Marco Santoro, Filippo Lucisano Daniele Siclari, Stefania Calderone, Domenico De Marco.

“Dato che la trattazione di suddetto punto riguarda la modifica di convenzione che determina l’eliminazione del contributo che il Comune eroga all’Istituto Maria Ausiliatrice – si legge ancora – ciò potrebbe comportare un potenziale rischio di chiusura della struttura, con grave ricaduta sociale, educativa, culturale della città e delle famiglie Villesi. Ecco perché oggi la sala consiliare ha visto la presenza di numerosi cittadini preoccupati per il destino dell’asilo Genova-Firenze, la Stampa numerosa e qualificata per assistere lavori consiliari, tutti i Dirigenti di settore e tutti i Consiglieri di minoranza. Unici assenti, nel clamore e stupore di tutti i presenti compresa la Presidente Trecroci: l’intera maggioranza, la stessa che aveva comunicato i lavori da trattare”.

“Ipotizziamo che l’assenza della Maggioranza sia dovuta al fatto che non abbiano avuto il coraggio di dichiarare ciò che è messo a verbale della Commissione Affari Generali, e cioè che i Consiglieri di maggioranza, presenti in commissione, hanno votato per eliminare l’articolo due con il quale il Comune eroga i contributi all’Istituto Maria Ausiliatrice, nonostante i Consiglieri di minoranza, abbiano richiesto una proroga per avere ulteriore tempo a disposizione per cercare di trovare una soluzione che possa salvare l’Istituto dal rischio di una potenziale chiusura. Nonostante tutto ciò, con grande senso di responsabilità la Minoranza si è presentata compatta ai lavori del Consiglio, con la consapevolezza di dover dare un contributo per risolvere un problema gravoso per l’intera comunità”.

“È un fatto gravissimo che la Maggioranza non si sia presentata in aula per discutere i punti da loro richiesti, punti importanti e delicati per la cittadinanza tutta, nonostante fossero a conoscenza delle difficoltà inerenti alla convenzione in essere con l’Istituto Maria Ausiliatrice già dalla data del 27 luglio 2022 mediante un parere della Dirigente del settore Affari Generali, e nonostante non abbiano condiviso questa problematica con i Consiglieri di minoranza se non soltanto il 23 settembre scorso, venerdì i Consiglieri di minoranza saranno presenti in aula per la trattazione dei punti all’ordine del giorno”, si chiude la nota.