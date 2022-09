Tiro con l’arco, inizio di stagione indoor la società calabrese degli Arcieri Club Lido

28 Settembre 2022 13:47

Inizio stagione indoor per gli Arcieri Club Lido con successi in terra Lucana: il racconto e le foto

Domenica 25 settembre 2022 nel centro sportivo Caizzo di Potenza è iniziata la stagione indoor per gli Arcieri Club Lido, guidati nella trasferta lucana dal mister Poerio Piterà Edoardo. La location come sempre al top nelle organizzazioni del sud Italia ha visto protagonisti ottantacinque atleti che alla fine delle 60 frecce hanno completato le classifiche per l’attribuzione dei podi individuali e a squadre. La società organizzatrice, gli Arcieri Lucani Potenza, del presidente Antonio Scuccimarra, è stata supportata nella gestione dell’evento dal sempre presente e attivo presidente regionale Basilicata Nicola Taddei e dall’attivo Luciano Spera, nonché magistralmente diretta in tranquillità e serenità dai direttore di tiri Antonello Sabia e Cillis Teodosio. Il direttore di gara è stato il sig. Vitucci Francesco supportato dalla sig.ra Mecchi Laura. La società del quartiere lido di Catanzaro ha partecipato all’evento con 7 atleti in divisioni e classi diverse, portandosi a casa altrettanti podi. Nella sequenza di classifica, Oro per Francesco Poerio Piterà nell’olimpico allievi con 586 punti su 600, Argento per Quaglia Francesco nel compound seniores, Oro per Gorizia Novello nel compound seniores, Oro per Chiarella Vittoria Veneta nel Compound Juniores, Oro per Anastasia Poerio Piterà nel compound allieve, Oro per Poerio Piterà Edoardo nell’arco nudo seniores e Oro per Catalano Domenico nell’arco nudo Allievi.

“Minuti di podio importanti – sottolinea il Mister Poerio Piterà Edoardo – quelli conquistati in terra lucana, poiché nonostante la città di Catanzaro non offre palestre ai nostri ragazzi, con sacrificio e dedizione riusciamo comunque a offrire ai nostri atleti location di ripiego per gli allenamenti. Nel nostro sport dietro ad un successo che porta al fatidico minuto di podio abbiamo dietro ore di allenamento e sacrificio, che solo un vero sportivo riesce a cogliere. La trasferta di Potenza ci fa ben sperare per il futuro della stagione indoor, infatti Francesco Quaglia, Gorizia Novello, Anastasia Poerio Piterà, Chiarella Vittoria Veneta e Catalano Domenico fanno segnare i loro record personali, a cui si aggiunge la magistrale prova di Francesco Poerio Piterà che con 586 punti si colloca momentaneamente nella prima posizione della ranking nazionale juniores al suo esordio in questa classe”.

“La gara di Potenza ha dato anche occasione a Francesco Poerio Piterà di mettere a punto e provare sul campo la nuova attrezzatura sportiva Gillo Gold Medal con accessori Arcosport in un connubio tecnico nuovo per l’arciere Tavernese ma collaudato per qualità. Gli amici lucani ci accolgono sempre con piacere – le parole del mister Poerio Piterà Edoardo a fine gara – siamo felici e soprattutto sereni quando partecipiamo alle loro competizioni, tanto da farci inserire nella programmazione tecnica della società altre trasferte in terra lucana, trasferte concordate a tavolino a inizio stagione con il responsabile del settore tecnico giovanile Demasi Pasquale, che con la sua esperienza e conoscenza dello sport, dà ai giovani atleti sempre utili consigli tecnici e sportivi”.