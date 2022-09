Sicilia, nasce il volo Catania-Trapani: tempi e prezzi super convenienti

28 Settembre 2022 17:02

La tratta che collegherà le città di Trapani e Catania “dura 50 minuti e costa meno di un pieno di benzina”: lo ha spiegato la compagnia aerea Aeroitalia

Novità molto importante nei trasporti in Sicilia: la compagnia aerea Aeroitalia a partire dalla fine del mese di ottobre lancerà il volo Trapani-Catania. Sul profilo Facebook dell’Airgest che gestisce l’aeroporto trapanese è stata pubblicata una nota in cui si comunica: “dura 50 minuti e costa meno di un pieno di benzina la tratta che collegherà le città di Trapani e Catania”. La compagnia aerea AeroItalia ha inserito la possibilità d’acquisto sul proprio sito già da ieri mattina. Collegamenti previsti dal 30 ottobre ogni lunedì, venerdì e domenica con partenza da Trapani alle 8 e ritorno alle 20.50 da Catania.

Oltre dunque alla convenienza dal punto di vista temporale (imbarco e volo possono durare intorno ai 90 minuti), i siciliani possono sorridere anche sul piano dei costi: come si può vedere sul sito, i biglietti partono da 35,07 se si prenota con un bagaglio a mano di 8 kg, mentre raggiungono i 60,07 euro con bagaglio da 23 kg imbarcato. Si può definire un “vecchio sogno” dei siciliani, quello di poter utilizzare l’aereo per spostarsi dalla parte occidentale a quella orientale dell’Isola, una missione talvolta resa molto complicata anche a causa delle pessime condizioni pessime in cui versano le strade e i collegamenti ferroviari. Inoltre, questa volta per l’inverno, la compagnia Aeroitalia ha annunciato il Catania-Bergamo Oro al Serio, che si aggiunge ai voli per Forlì.