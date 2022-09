26 Settembre 2022 15:49

Terremoto tra Antonimina e Molochio in provincia di Reggio Calabria

Una scossa di terremoto è stata avvertita questo pomeriggio e precisamente alle ore 15:10 in Calabria. Il sisma è stato di breve durata ed è stato accompagnato da un piccolo boato. I sismografi dell’INGV hanno registrato la scossa in Aspromonte tra Antonimina e Molochio, in provincia di Reggio Calabria e la magnitudo è stata di 3.1 a 17.3 chilometri di profondità.