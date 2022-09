Roccella, comunità in lutto: si è spenta la giovanissima Nicole

27 Settembre 2022 16:10

Il cordoglio della scuola ISS Mazzone: “grati per aver avuto la possibilità di conoscerla”

Grande dolore per la comunità di Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria. Si è spenta in queste ore la giovanissima Nicole Scali (13 anni), conosciuta dai concittadini per la sua dolcezza ed educazione. La ragazza si è spenta ieri a causa di un malore, soffriva da tempo per alcune patologie. La sua persona ha lasciato, però, un segno indelebile all’interno della cittadinanza calabrese in cui viveva e lo testimonia la nota di cordoglio pubblicata dall’Istituto d’Istruzione Superiore “P. Mazzone”:

“E’ con profondo dolore che la comunità scolastica dell’IIS Mazzone ha appreso la notizia della scomparsa dell’alunna Nicole Scali, con cui abbiamo avuto il privilegio di condividere un pezzo di strada. La straordinaria forza d’animo e la caparbietà con cui ha saputo far fronte alle prove che la vita ha posto sul suo cammino sono state per noi tutti un monito e un insegnamento, una testimonianza esemplare di amore per la vita che non dimenticheremo e di cui cercheremo di far tesoro ogni giorno. La Dirigente, il Consiglio di istituto, i docenti, il personale ATA e i compagni di Nicole si stringono intorno alla famiglia in questo momento di angoscia, grati per aver avuto la possibilità di conoscerla”.