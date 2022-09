Elezioni, Fabio Foti (M5S) vota alla scuola I.C. Vitrioli Principe di Piemonte di Reggio Calabria | FOTO

25 Settembre 2022 13:02

Fabio Foti, candidato del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, ha espresso la sua preferenza elettorale presso l’Istituto Comprensivo Vitrioli Principe di Piemonte

Prosegue senza sosta la giornata elettorale a Reggio Calabria. Scorrono i cittadini nei vari seggi della città chiamati a votare alla Camera e al Senato, un voto quanto mai fondamentale per la costituzione del nuovo governo che dovrà far fronte a importanti sfide su delicate tematiche socio-economiche.

Alle ore 12:00, Fabio Foti, candidato del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, si è presentato presso l’Istituto Comprensivo Vitrioli Principe di Piemonte, sito in via Possidonea, per votare.