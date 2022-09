Reggio Calabria, sempre più degradata e abbandonata la villetta di Santa Caterina | FOTO

28 Settembre 2022 12:12

Reggio Calabria, la villetta di Santa Caterina versa in condizioni pessime

La villetta per bambini sita a Santa Caterina, periferia nord di Reggio Calabria, versa sempre più in condizioni pessime. La pericolosità in cui si trovano gli scivoli, le dune e le arrampicate, le panchine e tutta l’area ludica è sotto gli occhi di tutti. I bambini che fino a qualche tempo fa avevano uno spazio all’aria aperta dove poter giocare e trascorrere qualche ora di divertimento, adesso non possono più accedere alla zona in quanto è diventata pericolosa e si rischia di farsi male.

La villetta “Enza e Iliano Sant’Ambrogio” era stata completata pochi anni fa e l’intera area verde ubicata a pochi passi dalla sede della scuola Italo Falcomatà era una delle aree più frequentate del quartiere di Santa Caterina ma adesso abbandonata e in totale degrado.