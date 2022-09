Reggio Calabria, nel mese di ottobre torna il festival di teatro “Ragazzi MedFest” | PROGRAMMA

29 Settembre 2022 17:11

Il direttore artistico Gaetano Tramontana: “il nostro obiettivo è quello coinvolgere gli adolescenti e creare al tempo stesso un percorso inverso che parte dal centro città per incontrare la periferia e l’offerta culturale che essa propone”

Lavorare sulla contaminazione dei linguaggi e sulla drammaturgia contemporanea per ragazzi, con lo scopo di incrementare l’offerta culturale della città e costruire il pubblico di domani allineandosi alle tendenze del teatro europeo, con una particolare attenzione rivolta alle periferie di Reggio Calabria. Si presenta così la quinta edizione di Ragazzi MedFest, sottotitolata Fuoricentro / L’Età del bronzo, il festival Mediterraneo dei Ragazzi e delle Ragazze promosso da SpazioTeatro con la direzione artistica di Gaetano Tramontana che dall’1 al 30 ottobre proporrà un cartellone ricco di appuntamenti dedicato agli spettatori più giovani.

Un progetto che da 5 anni lavora per costruire un ponte culturale tra il centro e la periferia nord della città di Reggio Calabria attraverso spettacoli, incontri e laboratori, e che si inserisce nel programma di festeggiamenti dedicato al cinquantesimo anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace.

Con 22 spettacoli in programma, 16 compagnie in cartellone, eventi collaterali e incontri MedFest 2022 riflette su diversi temi attraverso il gioco del teatro come la paura e il coraggio, ma anche importanti tematiche trasversali come la storia e la scienza, che saranno al centro dei lavori messi in scena, per garantire un’offerta culturale completa sia nei linguaggi drammaturgici adottati che negli obiettivi pedagogici.

“Vogliamo lavorare su dei linguaggi che permettano a tutti gli spettatori di godere degli spettacoli proposti – ha dichiarato il direttore artistico Gaetano Tramontana – cercando al tempo stesso di realizzare una connessione ideale tra il centro della Città e le periferie. Abbiamo selezionato lavori in grado di dialogare con tutte le fasce d’età, dall’infanzia all’età adolescenziale, che spesso è quella più difficile da raggiungere. Il nostro obiettivo è quello di creare una sorta di percorso inverso, in cui la gente parte dal centro per incontrare la periferia e l’offerta culturale che essa propone”.

Il cartellone vedrà protagoniste compagnie teatrali provenienti da tutta Italia, tra il ritorno di alcuni degli artisti amati dal pubblico delle passate edizioni come Roberto Anglisani, Teatro della Maruca, Ernesto Orrico e Massimo Garrtiano, per citarne alcuni, e attese novità, come l’arrivo de la Compagnia del Sole.

Le compagnie ospiti: Compagnia Burambò, Compagnia del Sole, Compagnia il Melarancio, Illoco Teatro, OoopopoiooO, Takabum Street Band, Teatro della Maruca, SpazioTeatro, TeatroP, Roberto Anglisani, Ernesto Orrico / Massimo Garritano, Nati per leggere, Alessandro Mallamaci, Davide Schirò, Agata Scopelliti, Yosonu.

Il programma

Sabato 1 ottobre

Ore 16:30

Piazza Matteotti, Catona – Reggio Calabria

TAKABUM STREET BAND

Ore 18:00

Piazza Matteotti, Catona – Reggio Calabria

TEATRO DELLA MARUCA

ZAMPALESTA CANE TEMPESTA

Domenica 2 ottobre

Ore 16:00

Parco della Mondialità – Reggio Calabria

ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE

BIBLIOPRIDE

di Nati per leggere Reggio Calabria

Ore 18:00

Parco Mondialità – Reggio Calabria

TEATRO DELLA MARUCA

ZAMPALESTA CANE TEMPESTA

Martedì 4 ottobre

Ore 17:00

Cannavò Centro Don Russo

SPAZIOTEATRO / BDR

STORIE VIAGGIANTI

Mercoledì 5 ottobre

Ore 16:30

Nido Il mago di Oz

COMPAGNIA MELARANCIO

NATURALIS

con Alice Mattalia e Maurizio Bertolini

Giovedì 6 ottobre

Ore 10:00

Scuola Infanzia Spirito Santo

COMPAGNIA MELARANCIO

NATURALIS

con Alice Mattalia e Maurizio Bertolini

Venerdì 7 ottobre

Ore 10:00

Scuola Infanzia Valle Verde

COMPAGNIA MELARANCIO

NATURALIS

con Alice Mattalia e Maurizio Bertolini

Sabato 8 ottobre

Scuola Infanzia Spirito Santo

DAVIDE SCHIRÒ

CORSO DI FORMAZIONE

Ore 17:00 – I turno

Sala SpazioTeatro

SPAZIOTEATRO/TEATROP

FAVOLA D’AMORE (PRIMO STUDIO)

Ore 18:30 – II turno

Sala SpazioTeatro

SPAZIOTEATRO/TEATROP

FAVOLA D’AMORE PRIMO STUDIO

Martedì 11 ottobre

Ore 17:00

Arghillà – Il Tralcio

SPAZIOTEATRO

LA RAGAZZA CON L’ARCO

di Anna Calarco

con Adriana Eloise Cuzzocrea, Gaetano Tramontana

Venerdì 14 ottobre

Ore 17:00

Gallico Marina – Collina del Sole

CSS ANGLISANI

TOPO FEDERICO

di e con Roberto Anglisani

Sabato 15 ottobre

Matinée

Auditorium De Gasperi

CSS ANGLISANI

GIANNI LIVIGNO

di e con Roberto Anglisani

Domenica 16 ottobre

Ore 18:00

Parco della Mondialità – Reggio Calabria

CSS ANGLISANI

GIUNGLA

di e con Roberto Anglisani

Lunedì 17 ottobre

Ore 18:30

Reggio Waterfront

SPAZIO TEATRO

PRIMA DI RIACE – POLINICE ED ETEOCLE. LA VOCE DI CHI RESTA

con Ilaria Nucera, Cecilia Versaci (voci), Rosamaria Scopelliti (voce e suoni)

Mercoledì 19 ottobre

Ore 18:30

Opera Tresoldi

SPAZIO TEATRO

PRIMA DI RIACE – POLINICE ED ETEOCLE. LA VOCE DI CHI RESTA

con Ilaria Nucera, Cecilia Versaci (voci), Rosamaria Scopelliti (voce e suoni)

Giovedì 20 ottobre

Ore 20:00

Reggio Waterfront

ZAHIR

LA FUGA DI PITAGORA

di Marcello Walter Bruno

Venerdì 21 ottobre

Ore 20:00

Auditorium Zanotti Bianco

BURAMBÒ

ESTERINA CENTOVESTITI

di e con Daria Paoletta

Sabato 20 ottobre

Ore 20:30

Auditorium Zanotti Bianco

SPAZIOTEATRO

VENUTI DAL MARE

scritto e interpretato da Gaetano Tramontana

Domenica 23 ottobre

Ore 18:30

Auditorium Zanotti Bianco

SPAZIOTEATRO

VENUTI DAL MARE

scritto e interpretato da Gaetano Tramontana

Lunedì 24 ottobre

Ore 20:00

Auditorium Zanotti Bianco

COMPAGNIA DEL SOLE

L’UNIVERSO É UN MATERASSO

diretto e interpretato da Flavio Albanese

Mercoledì 26 ottobre

Ore 20:00

Auditorium De Gasperi

OOOPOPOOIOOO

CONCERTO PER THEREMIN, VOCE E GIOCATTOLI

con Vincenzo Vasi e Valeria Sturba

Venerdì 28 ottobre

Ore 20:00

Auditorium De Gasperi

ILLOCO TEATRO

LUMEN, TRA SCIENZA E SOGNO

di e con Annarita Colucci