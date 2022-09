13 Settembre 2022 18:24

Reggio Calabria, il Quadro della Madonna della Consolazione ha lasciato il Duomo per il tradizionale giro nelle vie del centro storico

Il Quadro della Madonna della Consolazione è appena uscito dall’ingresso centrale del Duomo per il tradizionale giro tra le vie del centro storico di Reggio Calabria. Una folta folla di fedeli sta accompagnando la sua “Avvocata” in processione per il consueto giro del martedì in cui il Quadro “sfila” per le vie del centro prima di fare ritorno al Duomo e concludere le tradizionali celebrazioni religiose che rinnovano la devozione della città per la propria santa patrona.