Reggio Calabria, il 30 settembre la presentazione del libro “Il Viaggio della Memoria”

28 Settembre 2022 11:23

Il 30 settembre, presso la Società di Mutuo Soccorso “Cesare Pozzo” in via Nino Bixio 15 (Reggio Calabria), la presentazione del libro “Il Viaggio della Memoria” di Pasquale Manti

La Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo, fondata nel 1877, è la più grande tra le realtà italiane che operano nel campo della mutualità sanitaria integrativa. Cesare Pozzo è al fianco di 350 mila persone in tutta Italia: ai 132 mila soci e ai loro familiari offre un aiuto quotidiano a tutela della salute e un sostegno concreto in caso di bisogno. Cesare Pozzo fornisce assistenza a integrazione e sostegno del Servizio Sanitario Nazionale, contribuendo a garantire il diritto alla salute e l’universalità delle cure. Le mutue, inoltre, sono a pieno titolo Enti del Terzo Settore, secondo quanto stabilito dal relativo Codice.

Cesare Pozzosignifica solidarietà, esperienza, affidabilità e solidità per tutti i cittadini che si iscrivono individualmente, ma anche per imprese e lavoratori. Nella convinzione dell’importanza di diffondere i valori della solidarietà e radicarli nella società, Cesare Pozzo è attivamente impegnata anche sul fronte culturale. Da un lato ha costituito appositamente a questo scopo la Fondazione Cesare Pozzo per la mutualità; dall’altro, attraverso la Biblioteca dei trasporti e della mutualità Cesare Pozzo, rende disponibile a tutti il rilevante patrimonio bibliografico e d’archivio raccolto nella sua lunga storia.

In quest’ambito la Cesare Pozzo Calabria con sede regionale a Reggio Calabria opera nel campo specificamente culturale con convegni e momenti culturali aperti ai soci ed alla cittadinanza offrendo temi e spunti di discussioni per ampliare la cultura della conoscenza e della solidarietà a garanzia del benessere e della salute dei Soci, dei Familiari, dei lavoratori e dei cittadini che vi partecipano.

La presentazione del libro “Il Viaggio della Memoria” vuole anche essere un atto di solidarietà territoriale fra i paesi interni e la città e Venerdì 30 settembre 2022, alle ore 17.00, presso il nuovo salone multimediale della sede in via Nino Bixio n° 15 (accanto Piazza Garibaldi) Reggio Calabria, il pubblico incontrerà Pasquale Manti, Autore del Poema autobiografico in terzine. Un viaggio lungo 85 anni che muove dalla Campagna d’Africa del 1935 e si conclude nel 2020 al compimento dei novant’anni dello stesso autore che racconta le proprie vicende umane contestualizzandole a quelle del paese natale ed a quelle nazionali.

Relazionerà il Professore e storico Fortunato Mangiola, autore della prefazione dell’interessante ed ultima opera, in ordine di tempo, di Pasquale Manti già insegnante e funzionario presso il Ministero della Pubblica Istruzione, originario del comune di San Lorenzo, ma ormai da tanti anni cittadino lombardo, che sarà presente a questo interessante incontro culturale, all’iniziativa interverrà Antonio Malara.

Porterà i saluti della Cesare Pozzo il Presidente Regionale Antonino Zumbo e modererà l’incontro l’associato alla Mutua Soccorso Nicola Morabito.