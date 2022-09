Reggio Calabria: il personale dell’Università “Dante Alighieri” al fianco del rettore Zumbo

27 Settembre 2022 14:09

Attraverso una nota i docenti e l’amministrazione dell’istituto hanno espresso “totale solidarietà al proprio Rettore”

Il personale docente e tecnico amministrativo dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria “esprime totale solidarietà al proprio Rettore, Prof. Antonino Zumbo, per il vile atto subito”: è quanto si apprende in una nota diffusa tramite i canali ufficiali dell’istituto. Il Professore Zumbo, infatti, sabato 24 settembre è stato vittima di una intimidazione. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per fare verità sull’incendio alla sua auto che era parcheggiata all’incrocio tra via Bruno Buozzi e via Giuseppe Benassai, nei pressi di Via Roma.

“Nel condannare il deprecabile gesto perpetrato nei confronti e del cittadino e del più alto Rappresentante dell’Ateneo, tutta l’Università confida nelle Autorità d’indagine e giudiziarie affinché siano individuati i responsabili, in modo che l’Istituzione accademica possa continuare serenamente a svolgere la propria missione culturale e formativa sul territorio, dove rappresenta un insostituibile presidio di legalità e sapere”, conclude la nota.