Reggio Calabria, l’Interact club del Convitto “T. Campanella” partecipa al “Rise Against Hunger”

28 Settembre 2022 15:03

I giovani dell’Interact club del Convitto “T. Campanella” hanno preso parte all’evento patrocinato dal Rotary “Rise Against Hunger”

“Il 24 settembre a Catanzaro, presso il mercato agroalimentare “Comalca”, l’Interact club del Convitto “T. Campanella” ha partecipato all’evento patrocinato dal Rotary “Rise Against Hunger”. Insieme ad altri soci dei club del ” Distretto 2102″, si è dato inizio alla nostra mission in un clima di grande collaborazione e di fantastica armonia. Come infaticabili “guerrieri”, abbiamo pesato e impacchettato riso per sistemarlo nei vari scatoli e poi in grandi container“. È quanto si legge in un comunicato inviato dall’Interact club del Convitto “T. Campanella”.

“La musica ha dato ritmo e allegria al nostro lavoro e senza nemmeno che ce ne accorgessimo, tutti insieme, siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo prefissato: 57.000 pacchi da spedire in Zimbabwe, uno Stato dell’Africa meridionale, che sta attraversando una spaventosa crisi non solo umanitaria e politica ma anche economica. – si legge successivamente – L’Interact club del Convitto Campanella, anche questa volta ha testimoniato con la sua presenza e il suo sorRISO l’importanza di valori quali l’altruismo e l’amore per il prossimo“.