Reggio Calabria, il Circolo “Gli amici della caccia” plaude al successo del Centro/Destra

27 Settembre 2022 21:21

Reggio Calabria, il Circolo “Gli amici della caccia” plaude al risultato ottenuto alle elezioni politiche 2022 dal Centro/Destra

I componenti del Circolo “Gli amici della caccia” plaudono “al successo del centrodestra alle elezioni politiche 2022 del 25 settembre appena concluse. Il mondo venatorio, a seguito dell’attacco subito da qualche partito politico finalizzato alla chiusura della caccia, si è dimostrato compatto aderendo in modo spontaneo verso quei partiti che si sono dimostrati sensibili alle problematiche del mondo dei cacciatori fino ad oggi bistrattato. Si è scongiurato, fra tutto, che il programma dell’abolizione della caccia avrebbe determinato l’aggravamento della situazione economica del paese mettendo a repentaglio migliaia di posti di lavoro ruotanti attorno il settore armiero e venatorio. Il Circolo Amici della Caccia, a suggello dei risultati elettorali, ritiene che il voto del comparto agricolo venatorio è stato determinante per il successo del centrodestra oltre a coloro i quali hanno provveduto alla sottoscrizione del Manifesto di adesione al mondo venatorio predisposto dalla Cabina di Regia unitaria delle Associazioni Venatorie riconosciute in cui a titolo di cronaca sono stati riconosciuti ufficialmente 80 candidati sottoscrittori in tutta Italia di vari partiti, collegi e Regioni d’Italia”.

“Si auspica – prosegue il Circolo- che il nuovo Governo mantenga gli impegni presi diffusi anche tramite i canali Social e garantisca le aspettative dei cacciatori italiani mediante primariamente la modifica della Legge 157/92, mettendo fine a quello stato di confusione caratterizzato da susseguirsi di provvedimenti molto spesso contraddittori tra loro nonché azioni fortemente pregiudizievoli. A riprova di ciò, Regioni come Lombardia, Umbria, Sardegna e di recente Veneto sono state letteralmente falcidiate dal punto di vista venatorio dai ricorsi delle associazioni animaliste con il bene placito dei TAR di turno i quali hanno accolto le richieste di parte Animalista ricorrente nella misura in cui l’apertura generale doveva essere svolta ad un ridotto numero di specie cacciabili, facendo slittare la caccia di fatto al mese di ottobre e non più a Settembre. Da sottolineare come, nonostante le Regioni si adeguino alle richieste formulate da ISPRA discostandosi su aspetti strettamente circoscritti principalmente legati alle date di chiusura sulle specie migratorie, laddove fra l’altro risultano studi a supporto di determinate scelte legate alle date di apertura e chiusura a una specie che possono tranquillamente discostarsi dal parere Ispra di cui si ricorda la natura obbligatoriamente ma non vincolante, nonostante tutto ciò evidenziato i TAR accolgono ricorsi, anche in modo non uniforme tra Regione e Regione, a discapito dei calendari venatori italiani gettando nella rabbia, nello sconforto e nella sfiducia una parte di popolazione italiana che si è dimostrata nondimeno pienamente partecipe come elettorato attivo a sostegno delle sorti del nostro Paese oltre che della propria passione”.