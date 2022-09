Reggio Calabria, i residenti di Morloquio soddisfatti a metà: “bene nuova condotta, adesso attendiamo l’asfalto” | FOTO

21 Settembre 2022 11:55

Reggio Calabria, i residenti di contrada Morloquio ringraziano la ditta Siclari per i lavori dell’allaccio della nuova condotta e chiedono al Comune il completamento dell’intervento con la realizzazione dell’asfalto

Sono stati completati i lavori per la realizzazione della nuova condotta idrica di contrada Morloquio, a Ravagnese, dove da anni i residenti soffrivano continue condizioni di carenza di acqua a causa dei guasti nella vecchia linea. I residenti, in una lettera inviata a StrettoWeb, vogliono “ringraziare la ditta Siclari per aver realizzato e completato i lavori nel modo più efficiente e rapido possibile, riportando l’acqua nelle nostre abitazioni e ponendo fine ad un problema che si proponeva da molti anni. In modo particolare gli operatori sul territori hanno dimostrato particolare professionalità nello svolgimento dei lavori e nella relazione con i residenti, a cui hanno dovuto fornire il nuovo allaccio casa per casa. Adesso, risolto il problema che a catena determinava anche la continua distruzione dell’asfalto stradale, ci auguriamo che dal Comune arrivi al più presto l’intervento definitivo per quanto riguarda la sistemazione dell’asfalto. I continui interventi selvaggi adottati negli anni per le riparazioni delle buche hanno determinato condizioni che mettono a repentaglio la sicurezza nella carrabilità e adesso che abbiamo la nuova condotta, è naturale attenderci la sistemazione definitiva della strada, con la scarificazione dell’asfalto e la posa del nuovo fondo stradale, con la contestuale messa in sicurezza del tratto a monte della strada (a soli 850 metri dallo svincolo autostradale dell’Aeroporto) per evitare che ad ogni pioggia tutti i lavori vengano vanificati dalla caduta di terra, acqua, fango e detriti“.