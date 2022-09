Reggio Calabria, Guerrieri (Unione Popolare): “i trasporti nello Stretto vanno migliorati. Noi unica voce critica e propositiva” | INTERVISTA

15 Settembre 2022 14:25

Reggio Calabria, questa mattina iniziativa di Unione Popolare con de Magistris presso la libreria Spazio Open

Si è svolta questa mattina, presso la libreria Spazio Open a Reggio Calabria, la presentazione del programma elettorale di Unione Popolare con de Magistris, la compagine politica formata da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, DeMa, Partito per il Sud. All’incontro hanno partecipato Massimo Cogliandro del Partito per il Sud, Sandro Repaci, sindaco di Campo Calabro, Elisabetta Floccari del gruppo giovanile SaturnA. Nel corso dell’incontro è stata presentata la candidatura di Antonio Guerrieri, consulente aziendale ed operatore per i servizi per il lavoro, già segretario provinciale di Sinistra Italiana e responsabile Infrastrutture, Ambiente e Trasporti SEL e Sinistra Italiana Calabria. Guerrieri è componente del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Meridionale e dello Ionio ed è candidato all’Uninominale nel collegio Reggio-Locride.

Ai microfoni di StrettoWeb, Guerrieri ha rimarcato il profilo di Up: “siamo per l’attuazione della Costituzione, per la difesa dei beni comuni e per l’acqua pubblica. Unione Popolare è l’unica voce critica e propositiva nel panorama politico”. “Le bollette? E’ urgente che il Governo trovi delle soluzioni per calmierare le bollette e tassare gli extraprofitti”, rimarca. “I trasporti nello Stretto? Vanno assolutamente migliorati: i treni non sono in coincidenza con aliscafi e traghetti e ciò provoca un’enorme disagio per i cittadini”, evidenza Guerrieri.